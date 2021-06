Xbox - Microsoft rozpoczął pracę nad nową konsolą

Wraz z nadejściem nowej generacji konsol, Microsoft skupił się jeszcze bardziej na usłudze Game Pass i udostępnianiu gier dzięki technologii opartej na chmurze. Gigant z Redmont nie rezygnuje jednak z rozwoju sprzętowego i już pracuje nad nową konsolą.

Podczas specjalnego wydarzenia dla mediów przed E3, Liz Hamren, CVP Gaming Experiences & Platforms w Microsoft, sporo opowiedziała o przyszłości gamingu oraz rewolucji, jaką niesie ze sobą technologia oparta na chmurze. Podkreślała, że jest ona kluczowa dla dalszych planów dotyczących rozwoju platformy Xbox.

Chmura jest kluczem do naszych planów dotyczących sprzętu i Game Pass, ale nikt nie powinien myśleć, że zwalniamy naszą podstawową inżynierię konsoli. Już ciężko pracujemy nad nowym sprzętem i platformami, z których niektóre nie wyjdą na jaw przez lata.

Bardzo ciekawe jest, nad czym inżynierowie Microsoftu aktualnie pracują. Może to być usprawniona i wzbogacona wersja konsoli aktualnej generacji, lub całkowicie nowy sprzęt, którego nikt się nie spodziewa. Szczególnie do myślenia dają słowa Hamren "(...) niektóre nie wyjdą na jaw przez lata". Jeżeli prace już trwają, a na jakiekolwiek oficjalne informacje będziemy musieli poczekać kilka lat, to kto wie, może Microsoft chce wyjść na prowadzenie i zostawić konkurencję w tyle rewolucjonizując rynek konsolowy.

Zobacz również: Elden Ring - premiera, zwiastun, gameplay. Sprawdź, co wiemy