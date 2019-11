Xbox One S All-Digital Edition jest coraz tańszy. Może teraz ktoś go kupi

Xbox One S All-Digital Edition był dobrym, ale słabo wykonanym pomysłem Microsoftu. Konsola trafiła na rynek w zbyt wysokiej cenie i nie udało jej się zdobyć serc graczy. Obniżka cen może temu zaradzić.

Cyfrowa dystrybucja gier staje się coraz popularniejsza. Są też osoby, które nie lubią lub nie mają możliwości gromadzenie pudełek z grami. Wychodząc naprzeciw potrzebom Microsoft postanowił przygotować specjalną wersję konsoli Xbox One S pozbawionej fizycznego napędu płyt. Tak powstała wersja All-Digital Edition.

Pomysł był bardzo dobry, ale jego wykonanie dalekie od ideału. Wszystko przez cenę. W momencie premiery ponad pół roku temu, cena wersji cyfrowej Xboxa One S został ustalona na poziomie 250 dolarów. Dla porównania cena konsoli z napędem płyt wynosiła wówczas... 233 dolary. Kupienie Xboxa One S pozbawionego jednego elementu w cenie wyższej od pierwowzoru brzmi jak genialny interes. Z tego powodu kosztujący w Polce 999 zł cyfrowy Xbox nie cieszy się zbyt duża popularnością.

Obniżka cen może pomóc zaistnieć konsoli w jakikolwiek pozytywny sposób. Obecnie Xboxa One S w wersji All-Digital Edition 1 TB można kupić w sklepie x-kom za 739 zł. W zestawie otrzymujemy trzy gry - Forza Horizon 3, Minecraft, Sea of Thieves i kod na bezpłatny miesiąc usługi Xbox Live Gold. Co daje dostęp m.in. do Gears 5, Forzy Horizon 4 lub polskiego Blair Witch.

Mimo wszystko 739 zł to i tak może być za dużo jak na polskie realia. Xbox One S All-Digital Edition miałby szanse powodzenia gdyby kosztował w okolicach 499 lub 599 zł.