Xbox One S bez napędu - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Oto wszystko, co warto wiedzieć na temat Xbox One S bez napędu, w tym plotki o dacie premiery, spekulacje cenowe i główne cechy w pełni cyfrowej wersji konsoli.

To jeszcze nie będzie Xbox Two, ale Microsoft przygotowuje się do wydania nowej konsoli w najbliższych miesiącach. Plotki głoszą, że nadchodząca konsola Microsoft'u ma być mniejszym bratem Xbox'a One S, oferując tańszy wstęp do ekosystemu Microsoft Xbox dla nowych graczy. Mówi się, że nazywa się Xbox One S All-Digital i nie posiada napędu. Wszystkie materiały będą musiały być pobierane bezpośrednio z sieci.

Kiedy zadebiutuje Xbox One S bez napędu

Chociaż Microsoft nie potwierdził oficjalnie istnienia konsoli Xbox One S bez dysku, raczej nie będziemy musieli długo czekać. Oryginalny raport wyszczególniający plany Microsoftu dotyczące wydania konsoli tylko w wersji cyfrowej uzyskany przez Windows Central twierdzi, że konsola zadebiutuje 7 maja 2019 roku.

Są to informacje nie potwierdzone, więc urządzenie może zadebiutować w innym terminie.

Ile będzie kosztować Xbox One S bez napędu

Xbox One S All-Digital nie posiada wbudowanego odtwarzacza Blu-Ray, co pozwoli Microsoftowi zaoferować konsolę po niższej cenie niż standardowy Xbox One S, którego można kupić obecnie w cenie poniżej 1000 zł.

Spekulacje są oparte na informacjach uzyskanych przez Windows Central i choć nie wiemy dokładnie, o ile tańsza będzie nowa wersja konsoli, nasze wątpliwości zostaną rozwiane w niedługim czasie.

Co zaoferuje Xbox One S bez napędu

Podczas gdy konsola nie została jeszcze zaprezentowana raport Windows Central daje nam dobre wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać. Mówi się, że nowa wersja bez napędu będzie wyglądać bardzo podobnie do modelu Xbox One S, zarówno pod względem wymiarów jak i ogólnej konstrukcji.

Nic dziwnego, że Microsoft decyduje się usunąć napęd z konsoli. Jest to kosztowny element, a nie wszyscy użytkownicy z niego korzystają. Rezygnacja z napędu Blu-Ray pozwoli obniżyć koszty produkcji konsoli.

Xbox One S All-Digital ma oferować 1 TB pamięci masowej, tak jak w modelu standardowym. W zestawie powinniśmy znaleźć klucz do Forza Horizon, Sea of Thieves i Minecraft. Jeżeli spodziewałeś się darmowej subskrypcji Xbox Live lub Game Pass możesz czuć się zawiedzony. Nie mamy żadnych informacji wskazujących na dołączenie ich do zestawu sprzedażowego.

Microsoft podobno przygotowuje opcję wysyłania konsoli z preinstalowanymi grami na dysku twardy, więc właściciele nie będą musieli czekać na pliki do pobrania po dostarczeniu konsoli, co może okazać się dużym atutem, jeżeli okaże się prawdą. Obecnie gry na Xbox One potrafią ważyć nawet w okolicach 100 GB, co powoduje, że ich pobranie zajmuje dużo czasu.

Mówi się, że Microsoft chętnie pozycjonuje konsolę All-Digital jako członka rodziny Xbox One, w przeciwieństwie do zastąpienia standardowej konsoli Xbox One S, i że będzie ona tanio wyceniona, aby skusić nowych użytkowników do ekosystemu.