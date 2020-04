Xbox One X w stylu Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier roku. A na czym na niej grać? Najlepiej na cyberpunkowej konsoli z cyberpunkowym kontrolerem.

CD Projekt RED zawojował świat "Wiedźminem", a kolejnym hitem ma być oczywiście Cyberpunk 2077. Jako że jest to pewny zysk, każdy chce mieć swój kawałek z tego tortu - Microsoft również. Dzisiaj na oficjalnym kanale Xbox zapowiedziano tematyczną konsolę z kontrolerem w zestawie - dokładniej prezentuje ją poniższy filmik. Zestaw ten ma oficjalną nazwę Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle i był już podobno widziany kilka dni temu na Amazonie - ale nigdzie nie można znaleźć linka do takiej oferty. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie, że istnieje, a kiedy pojawi się w sprzedaży?

Jak zdradza nam zajawka, w czerwcu b.r., a więc już niedługo. Cena pozostaje nieznana, podobnie jak i dostępność - ale nazwa jasno pokazuje, że będzie tylko ograniczona ilość egzemplarzy do nabycia. Jak podała oficjalna strona Xbox, design konsoli jest zainspirowany występującą w grze Cyberpunk 2077 postacią Johnnego Silverhanda, którego odtwarza Keanu Reeves.

Przypominamy, że Cyberpunk 2077 miał wyjść teraz - w kwietniu. Z powodu pandemii Covid-19 premiera została przesunięta na 17 września. Co ważne dla posiadaczy konsoli Xbox One - jeśli nabędą oni grę, otrzymają za darmo także jej edycję na Xbox Series X, gdy tylko się ukaże. Oczywiście będzie to cyfrowa wersja.