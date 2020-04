Xbox One już z Windowsem w wersji 2004 - nowa aktualizacja dostępna

Xbox One z kolejną aktualizacją oprogramowania. Wśród nowości uproszczony przewodnik.

Microsoft udostępnił właśni sporą aktualizację oprogramowania dla konsole Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X. Kwietniowa aktualizacja oprogramowania została wprowadzona po wielomiesięcznych testach w programie Xbox Insider.

Źródło: microsoft.com

Testy trwały ponad pół roku, ponieważ najnowsza wersja systemu operacyjnego wprowadza sporo nowości oraz zbiega się w czasie z premierą systemu Windows 10 20H1. Oznacza to, że w tym przypadku otrzymamy nie tylko poprawki znalezionych błędów, ale także kilka nowych funkcji.

Aktualizacja stopniowo pojawia się na kolejnych konsolach z rodziny Xbox One. Użytkownicy raportują, że uaktualnienie waży około 850 MB w zależności od rodzaju konsoli, którą posiadamy. Możliwe, że Twoja konsola Xbox One zaktualizowała się już sama w tle. Wśród nowości znajdziemy przycisk "Zaskocz mnie!", który pozwala losowo wybrać jedną z zainstalowanych gier w oparciu o ustalone wcześniej kryteria.

System operacyjny Windows 10 2004 dla konsol Xbox One to kolejna aktualizacja, która wprowadza ulepszenia do funkcji Mixer. Od teraz można zobaczyć emotki oraz odznaki. Pojawiły się również niewielkie zmiany w obrębie modułu wiadomości. Użytkowników z pewnością ucieszy fakt, że przycisk menu na kontrolerze pozwala uzyskać szybki dostęp do ustawień jakości streamingu.

Ostatnią, ale nie mniej ważną nowością jest uproszczony układ przewodnika. Od teraz domyślną zakładką jest pierwsza na liście. Microsoft uporządkował także zakładki redukując ich ilość do pięciu.

Aby ręcznie wymusić instalacją systemu Windows 10 2004 na konsoli Xbox One należy przejść do menu System > Ustawienia, a następnie wybrać System > Dane konsoli. Najnowsza wersja systemu operacyjnego dla konsoli Xbox posiada numer kompilacji 10.0.19041.1927 (rs_xbox_release_2004.200415-0000). Microsoft nie chwali się jeszcze najnowszą wersja systemu operacyjnego na swoich stronach.

Zastanawiasz się, czy warto kupić konsole Xbox One lub PlayStation 4 w 2020 roku? Przeczytaj naszą opinię na ten temat.

Sprawdź, ile kosztuje konsola Xbox One S w najtańszej wersji All-Digital bez napędu

Źródło: neowin.net