Xbox One otrzymuje nowe oprogramowanie - debiutuje odświeżony interfejs i inne nowośći

Schodząca z rynku konsola Xbox One otrzymała właśnie potężną aktualizację oprogramowania.

Xbox One i PlayStation 4 dostępne są na rynku od 2013 roku. Doskonale wiemy już, że w tym roku fani gier wideo doczekają się konsol kolejnej generacji - Xbox'a Series X oraz PlayStation 5. Fakt, że prace nad nową konsolą z rodziny Xbox są już na finiszu nie przeszkodził Microsoftowi w opublikowaniu sporej aktualizacji oprogramowania dla nadal aktualnego Xbox'a One.

Użytkownicy konsol Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X otrzymali właśnie nowe oprogramowanie, które przez długi okres czasu testowane było w programie Xbox Insider.

Główną nowością jest odświeżony i uproszczony ekran główny, który po wszystkich zmianach wygląda zaskakująco podobnie do tego znanego z konsoli przenośnej Nintendo Switch. Dzięki nowemu interfejsowi zarządzenie konsolom ma stać się łatwiejsze, a głębsze zmiany w kodzie źródłowym oprogramowania sprawią, że konsola będzie sprawniej reagować na polecenia.

Poza wprowadzeniem nowego interfejsu użytkownika Microsoft w lutowej aktualizacji Xbox One wprowadził również szereg innych nie mniej ważnych zmian.

Wraz z aktualizacją przeorganizowano zakładkę Gry i Aplikacje. Nowe grupowanie treści ma ułatwić odnajdywanie ulubionych tytułów. Pojawiły się także etykiety, które pozwalają na łatwe odróżnienie wersji demonstracyjnych.

Konsola Xbox One otrzymała również wsparcie dla animowanych plików GIF. Będą one wyświetlane w panelu wiadomości Xbox Live.

Microsoft w lutowej aktualizacji pozwolił użytkownikom na wybór miejsca, gdzie pojawiają się powiadomienia systemowe.

Wraz z nową wersją systemu operacyjnego przybywa także aktualizacja funkcji zarządzania pamięcią masową. Xbox One zaproponuje teraz usunięcie gier, które są rzadko używane, a jednocześnie zajmują najwięcej miejsca. Opcja ta powinna przypaść do gustu posiadaczom Xbox One z dyskiem o pojemności 500 GB. Xbox zaoferuje możliwość przenieniesienia zainstalowanej już gry na nośnik zewnętrzny.

