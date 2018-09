Xbox One ze wsparciem dla klawiatury i myszki? Microsoft ogłasza partnerstwo z Razerem

Znamy już wstępne założenia współpracy między Microsoftem i Razerem nad oficjalnym wsparciem dla klawiatury i myszki w konsoli Xbox One. Projekt zakłada możliwość udostępnienia takiej funkcjonalności deweloperom gier. I to głównie od nich będzie zależeć, czy graczom finalnie zostanie udostępniona alternatywna do kontrolera możliwość prowadzenia rozgrywki. Ze swojej strony Razer ma przygotować odpowiednie modele klawiatury i myszki w pełni spełniające wymagania Microsoftu.

Pierwszym tytułem, który dostanie wsparcie dla klawiatury i myszki w Xbox One ma być Warframe - futurystyczna strzelanka z widokiem z trzeciej osoby i rozbudowanym trybem multiplayer. W nadchodzących tygodniach wybrani uczestnicy programu Xbox Insider dostaną możliwość podłączenia wybranych modeli klawiatur i myszek Razera do konsoli Microsoftu i wypróbowania nowej metody rozgrywki.

