Xbox Series S doczeka się nowej wersji!

Najnowsze doniesienia wskazują, że jeszcze w tym roku Microsoft może zaprezentować nową wersję konsoli Microsoft Series S|X

Źródłem tych doniesień jest znany z analiz rynku i upubliczniania licznych przecieków Moore’s Law is Dead - kanał na platformie Youtube. Według autora jeszcze w tym roku możemy spodziewać się odświeżonej wersji Xbox'a Seies S. Zmianie miałby ulec układ APU od AMD. Nowy procesor miałby być oparty na litografii 6 nm. Przejście na TSMC 6N, będącym ulepszonym procesem 7 nm, skutkowałoby uzyskaniem wyższej wydajności produkcyjnej. W rezultacie Microsoft mógłby udostępnić pełne 24 jednostki obliczeniowe z APU Xbox Series S.

Obecna wersja konsoli XS/S zawiera 20 jednostek obliczeniowych, ale aż 4 są wyłączone, aby zachować odpowiedni uzysk produkcyjny i nieprzerwaną dostawę konsoli. Przy większej liczbie jednostek obliczeniowych (i prawdopodobnie wyższym taktowaniu) konsola może być nawet o 50% szybsza, twierdzi YouTube'r.

Zobacz również:

Udoskonalony XS/S dysponujący wyższą wydajnością miałby kosztować o 50 dolarów więcej, a więc jego cena wynosiłaby 349 dolarów. Jednocześnie Microsoft wprowadziłby nowe ceny na model 2020, obniżając je do nawet do 189 dolarów. Oznaczałoby to, że Microsoft sprzedawałby oba modele jednocześnie. Nie jest pewne czy nowa konsola otrzymałaby również większy dysk.

Poza zimną procesu produkcji nie wiadomo czy nowe układy będą wciąż bazować na architekturze Zen2, czy i ona nie zostanie zaktualizowana do Zen3. Należy wziąć pod uwagę, że na przyszły rok jest planowana premiera procesorów APU Rembrandt z mikroarchitekturą RDNA2 i Zen3, przeznaczonych na rynek mobilny. Taka zmiana również zapewniłaby dodatkową moc konsoli.

źródło :Moore’s Law is Dead Youtube

Co więcej, Moore’s Law is Dead twierdzi również, że w 2023 roku ma pojawić się odświeżona wersja konsoli Series X, jednak nie udostępniono żadnych szczegółów na temat tej konsoli.

źródło: Youtube Moore’s Law is DeadPlanujesz zakup Xboxa - zobacz również: Xbox Series X - gdzie kupić konsolę? Zestawienie najlepszych ofert