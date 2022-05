Xbox Series S inspirowany Stranger Things wygląda obłędnie, ale Microsoft nie chce go nam sprzedać

Microsoft regularnie prezentuje wyjątkowe edycje limitowane swoich konsol. Tym razem jednak przygotował coś nieoczywistego, a mianowicie konsolę Xbox Series S inspirowaną 4 sezonem serialu Stranger Things od Netflix.

Po trzech latach oczekiwania, serial Stranger Things powrócił do nas z 4 sezonem. Siedem pierwszych odcinków jest już dostępnych na platformie Netflix, z kolei dwa ostatnie - 8 i 9, zadebiutują 1 lipca. Jeśli nie zdecydowaliście się na "binge'owe oglądanie", to z pewnością przed wami jeszcze kilka epizodów do obejrzenia. Z myślą o największych fanach widowiska, Microsoft przygotował wyjątkową, limitowaną edycję konsoli Xbox Series S inspirowaną Stranger Things.

Xbox Series S inspirowany Stranger Things 4

Design limitowanego Xbox Series S jest inspirowany najnowszym, czwartym sezonem Stranger Things. Fani serialu z łatwością dostrzegą odwołania do "drugiej strony" i tajemniczego Vecny. W skład zestawu wchodzi również spersonalizowany kontroler Xbox. Niestety, owego wydania nie kupimy w sklepach. Jak Microsoft ma już w zwyczaju, ten wyjątkowy model będzie możliwy do wygrania w konkursie organizowanym przez oficjalny profil Xboxa na Twiterze. Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na stronie Xbox Wire.

Microsoft wie jak "dopieścić" kolekcjonerów wyjątkowych wydań konsol (fot. Microsoft)

Cóż, nam pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce podobnej jakości zestawy limitowane trafią również do otwartej sprzedaży. Z chęcią zobaczylibyśmy konsole Xbox Series S (a nawet bardziej - Xbox Series X) w wyjątkowych wydaniach inspirowanych grami Starfield czy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Zobacz również: