Xbox Series S - nowa konsola Microsoftu potwierdzona

Xbox Series X nie będzie jedyną konsolą Microsoftu w dziewiątej generacji. Nowe materiały potwierdzają istnienie Xbox Series S, wcześniej znanej jako "Project Lockhart".

Na temat Xbox Series X wiemy już niemal wszystko, no może poza ceną i datą premiery urządzenia. Od miesięcy spekuluje się o mniejszym bracie flagowej konsoli dziewiątej generacji od Microsoftu. Choć amerykański producenta do tej pory milczał na temat domniemanego Xbox Series S, to wydaje się, że już wkrótce będzie musiał go oficjalnie zapowiedzieć. Dlaczego?

Do sieci trafiły zdjęcia nowej generacji bezprzewodowego kontrolera Microsoftu. Nie byłoby by w tym nic zaskakującego, gdyby nie opis produktów kompatybilnych z urządzeniem, umieszczony na boku pudełka. Wśród nich znajdziemy PC z Windows 10, Xbox One (w tym Xbox One X), Urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em oraz Xbox Series X i S. Jedna niewinna literka wystarczyła, aby rozgrzać internet do czerwoności. Wszak jest to pierwszy wiarygodny dowód na istnienie Xbox Series S.

Pudełko kontrolera do konsoli Xbox Series S (aut. zdj. Zak S)

Z dotychczasowych informacji wynika, że nowa konsola została stworzona jako naturalny następca, a w zasadzie zastępca Xboxa One i Xboxa One X. Xbox Series S będzie mógł się pochwalić mocą obliczeniową na poziomie 4 TFLOPS (dla porównania Xbox Series X to ponad 12 TFLOPS), wsparciem dla rozdzielczości 1440p oraz dyskiem SSD. Oprócz wyraźniej różnicy w mocy, w Series S zabraknie również napędu Blu-ray. Konsola ma być jednak "wyraźnie" tańsza od swojego "większego brata".

Przypomnijmy, że Microsoftu zaskoczył nas niedawno informacją o zatrzymaniu produkcji wszystkich konsol z serii Xbox One. Wielce prawdopodobne, że uczynił to właśnie po to, aby "zwolnić miejsce" dla Xbox Series S.

Możliwe, że na oficjalną zapowiedź nowej konsoli nie będziemy musieli długo czekać. Phil Spencer - szef Xboxa, zdradził, że jeszcze w sierpniu odbędzie się duża konferencja poświęcona przyszłości marki.

