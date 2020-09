Xbox Series S - poznaliśmy specyfikację, datę premiery i cenę w Polsce

Microsoft kontynuuje ofensywę związaną z konsolami dziewiątej generacji. Właśnie poznaliśmy specyfikację, datę premiery i cenę Xbox Series S w Polsce.

Spis treści

Amerykański producent dopiero co ujawnił konsolę Xbox Series S, a już dzisiaj postanowił zdradzić kolejne szczegóły na jej temat, w tym datę premiery i częściową specyfikację.

Panie i panowie, oficjalnie możemy już stwierdzić, że dziewiąta generacja konsol rozpocznie się 10 listopada tego roku. Wówczas na całym świecie zadebiutuje konsola Xbox Series S. Czy warto sięgnąć po tańszą alternatywę od Microsoftu czy lepiej poczekać na Xbox Series X? Sprawdźmy.

Xbox Series S specyfikacja i możliwości

Microsoft postanowił nie trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnił kluczowe możliwości Xbox Series S. Konsola będzie w stanie zapewnić nam płynną rozgrywkę w 120 kl./s i rozdzielczości 1440p. Co więcej, możliwe również będzie przesyłanie strumieniowe multimediów i upscaling gier do 4K. Na co jeszcze możemy liczyć? Wsparcie dla technologii ray tracing oraz super krótkie czasy ładowania. Te ostania udało się osiągnąć za pomocą dysku SSD. Niestety, w przypadku Xbox Series S jego pojemność wyniesie zaledwie 512 GB.

Całkiem nieźle jak na sprzęt, który wyceniono na 299 dolarów bądź 1349 złotych, bo właśnie tyle wynosi oficjalna cena konsoli w Polsce.

Czekamy na ruch Sony

"Gigant z Redmond" nie zwalnia tempa. Sony ma teraz spory problem bowiem musi zareagować bardzo szybko i zdecydowanie. Oficjalna data premiery i cena PS5 byłaby dobrym początkiem.

Największy problem w tym, że Japończycy nie mają bezpośredniego rywala dla Xbox Series S. PS5 All-Digital różni się od PlayStation 5 zaledwie napędem blu-ray i nie ma najmniejszych szans, aby Sony zeszło z ceną konsoli do poziomu 299 dolarów. Oczywiście w tym wypadku sprzęt japońskiego producenta jest mocniejszy, ale przez wielu użytkowników może być postrzegany jako bezpośredni rywal właśnie dla Xbox Series S, a nie Series X.

Jednego możemy być pewni - przed działem marketingu Sony sporo ciężkiej pracy.

