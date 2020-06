Xbox Series S - tańsza alternatywa konsoli Microsoftu jednak istnieje?

Microsoft może mieć w zanadrzu ciekawą niespodziankę i już w tym roku zaprezentować aż dwie konsole dziewiątej generacji.

Choć to Xbox Series X jest obecnie jedyną oficjalną konsolą dziewiątej generacji od Microsftu, to możliwe, że amerykański producent pracuje obecnie nad jeszcze jedynym urządzeniem - budżetową alternatywą - Xbox Series S.

Od miesięcy w kontekście nowych konsol Microsoftu wymienia się dwie nazwy kodowe Project Scarlett (którym okazał się być Xbox Series X) oraz Project Lockhart - domniemany Xbox Series S. Włodarze firmy oczywiście nie potwierdzili istnienia drugiego urządzenia, jednak coś jest ewidentnie na rzeczy.

Jak donosi m.in. serwis IGN, specjalista od bezpieczeństwa o pseudonimie - TitleOS, odkrył kilka odniesień do nowej konsoli ukrytej w bibliotekach DLL systemu Windows. Nazwa Lockhart przewija się tam wielokrotnie i może to sugerować, że Microsoft ma jeszcze jednego "asa w rękawie".

Xbox Series X & domniemany Xbox Series S

Według dotychczasowych informacji, Project Lockhart pozwoli uruchamiać gry w rozdzielczości 1440p i 60 klatkach na sekundę. Urządzenie pozbawione jednak zostanie napędu optycznego (na wzór Xbox One S All Digital Edition) co pozwoli dodatkowo obniżyć cenę konsoli.

Czy Xbox Series S zadebiutuje razem z Xbox Series X? Tego niestety nie wiemy. Możliwe, że Microsoft już w dniu premiery chce mieć przewagę na konkurencją i oferować urządzenia na różnych poziomach cenowych.

