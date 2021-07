Xbox Series S w wersji przenośnej? Microsoft zaprezentował konsolę

Już dzisiaj swoją premierę będzie miała gra Microsoft Flight Simulator. Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów, który trafi na konsolę Xbox Series X/S. Twórcy są świadomi nadchodzącego sukcesu. Jeden z oddziałów firmy przygotował specjalną wersję Xbox Series S. Spodoba się szczególnie graczom, którzy często podróżują.

Xbox ANZ, czyli oddział Microsoftu na Australię oraz Nową Zelandię z okazji premiery Microsoft Flight Simulator przygotował limitowaną wersję walizki. Nie jest to jednak zwyczajna torba podróżna. W środku znajdziemy konsolę Xbox Series S, dwa kontrolery oraz monitor. Całość potrzebuje oczywiście zewnętrznego zasilania, jednak dla prawdziwego gracza to żaden problem.

Zestaw jest mocno limitowany. Jedyna możliwość, żeby stać się szczęśliwym posiadaczem tego sprzętu to wygrana w specjalnym konkursie.

