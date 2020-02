Xbox Series X - Microsoft koncentruje się na jakości dźwięku

Najnowsza konsola od Microsoftu ma zaoferować jeszcze lepsze doznania audio. Melomani powinni być zadowoleni.

Microsoft i Sony przygotowują się do nowej ofensywy. Już w 2020 roku na rynek trafią oczekiwane od lat konsole kolejnej generacji. W sieci co chwilę pojawiają się informacje dotyczące obu konsol. Najnowsze z nich dotyczą Xbox'a Series X. Wszystko wskazuje na to, że Microsoft słusznie zauważył, że na jakość rozgrywki wpływa wiele elementów. Oczywiście nextgenowe konsole zapewnią nam rewelacyjną jakość grafiki oraz ogromny skok wydajnościowy na który czekamy od dobrych kilku lat. Po raz pierwszy w środku znajdą się także super szybkie dyski SSD.

Czym byłaby jednak rozgrywka bez świetnego audio oferujące realistyczne efekty dźwiękowe i zabójczą ścieżkę dźwiękową, która pozwala przenieść się do innego świata i wczuć w otoczenie gry?

Ścieżki dźwiękowe z wielu popularnych gier i seriali nie bez powodu biją rekordy popularności. Są one najczęściej idealnie skomponowane i pomagają wczuć się w klimat danego tytułu. Microsoft zdaje sobie z tego sprawę. Konsola Xbox Series X poza oczywistymi ulepszeniami zaoferować ma także udoskonaloną jakość dźwięku.

Skąd wiemy o tym, że Microsoft zamierza poświęcić nieco czasu na dopracowanie układu audio w najnowszej konsoli? Zgodnie z harmonogramem GDC 2020 podczas tegorocznego wydarzenie Game Developers Conference Microsoft poprowadzi panel o nazwie "Dowiedz się od projektantów dźwięku z Borderlands 3 i Gears of War 5, jak współpraca pomiędzy Microsoftem, Dolby i naszymi partnerami z branży middleware rozpoczęła rewolucję z przestrzennym dźwiękiem, który zamienia każdą parę słuchawek w wielowymiarową bramę do innego świata."

Oznacza to, że Microsoft blisko współpracuje z Dolby, a także z producentami gier, którzy przygotowują specjalne ścieżki dźwiękowe dla Xbox Series X. Praktycznie wszystkie konsole posiadają karty dźwiękowe zintegrowane z płytami głównymi. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić sporo miejsca, ale w zamian oferuje nieco gorszej jakości dźwięk. Możliwe, że Xbox Series X zaoferuje dedykowaną kartę dźwiękową. Patrząc na wymiary obudowy jest to prawdopodobne.

