Xbox Series X - Microsoft prezentuje pudełka z grami

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło jak prezentować się będą pudełka z grami na PlayStation 5. Dzisiaj to samo uczynił Microsoft w przypadku Xbox Series X. Jeśli liczyliście na rewolucję, to będziecie rozczarowani.

Sony wciąż wierzy w ideę generacji i podkreśla to na każdym kroku. PlayStation 5 otrzyma m.in. zupełnie nowy kontroler, jak również pudełka z grami, które w znaczący sposób różnią się od tych dedykowanych PS4. Kolekcjonerzy tego typu wydań z całą pewnością cieszą się z decyzji japońskiego producenta.

Pudełka z grami na PlayStation 5

Zupełnie inaczej wyglądać będzie to po stronie Microsoftu. Jak ujawnił właśnie "gigant z Redmond", pudełka z grami na Xbox Series X nie będą się znacząco różnić o tych na Xbox One.

Amerykański producent wielokrotnie podkreślał, że stawia na rozwój rodziny Xbox jak całości i idealnie podkreślają to okładki z gier Far Cry 6 i Assassin's Creed Valhalla. Pod względem designu nie dokonano praktycznie żadnych zmian, podkreślono jedynie rolę marki Xbox, a nie wyłącznie nowej konsoli. Na plus z pewnością zasługuje czytelność. Krótkie spojrzenie wystarczy, aby dowiedzieć się, czy w daną wersję gry zagramy jedynie na Xbox Series X czy również na Xbox One.

Tak będą prezentować się pudełka z grami na Xbox Series X

