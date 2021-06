Xbox Series X Pro - kiedy zobaczymy nową konsolę? Microsoft ujawnia

Phil Spencer - szef marki Xbox, podzielił się z nami informacjami na temat kolejnej konsoli Microsoftu - domniemanego Xbox Series X Pro.

Choć od premiery konsol Xbox Series X i S minęło dopiero pół roku, to niektórzy już zadają sobie pytanie, czy i w dziewiątej generacji Microsoft zdecyduje się na wydanie ulepszonej wersji swojego sprzętu? Przypomnijmy, poprzednie "rozdanie" Microsoft zaczął modelem Xbox One, a następnie wprowadził na rynek "odchudzonego" Xbox One S i znacznie wydajniejszego Xbox One X. Czy i tym razem będzie podobnie?

Na to pytanie odpowiedział Phil Spencer, który był gościem specjalnego, jubileuszowego (500) odcinka Podcast Unlocked. Lider marki Xbox stwierdził, że nie powinniśmy się spodziewać Xbox Series X Pro w najbliższym czasie. Microsoft skupia się obecnie na niedawno wydanych urządzeniach, które wciąż nie pokazały pełni swoich możliwości. Spencer podkreślił jednak, że jego firma nie ma zamiaru rezygnować z wprowadzania na rynek limitowanych wersji Xbox Series X i S.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że Microsoft planuje kolejne przejęcia. Spencer nie ukrywa, że Xbox Game Studios zostanie w przyszłości rozbudowane, a jego marzeniem jest wcielenie japońskiego studia. Na konsolach Microsoftu ma również pojawić się więcej treści dla całych rodzin.

Kiedy myślę o zróżnicowaniu geograficznym naszych studiów first-party, uważam, że wciąż jest tam dla nas praca do wykonania. Natomiast kiedy patrzę na portfolio, wciąż myślę, że jest dla nas szansa na więcej treści przyjaznych rodzinie - Phil Spencer.

Podsumowując, Microsoft jeszcze nigdy nie był tak zdeterminowany, aby odnieść sukces z marką Xbox, jak teraz. Dla nas - graczy, to z pewnością dobra wiadomość. Śmiało możemy również założyć, że Xbox Series X Pro jest w planach "giganta z Redmond", ale na jego debiut jest po prostu jeszcze znacznie za wcześnie.

