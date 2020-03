Xbox Series X bez cyfrowego złączą optycznego S/PDIF, co z naszym dotychczasowym sprzętem audio?

Microsoft został właśnie przyłapany na małym oszustwie. Wbrew temu co producent prezentował wcześniej, konsola Xbox Series X nie będzie posiadać optycznego wejścia audio - S/PDIF.

Microsoft zdecydowanie wyprzedza Sony w marketingowej walce konsol nowej generacji. Nie tylko znamy już dokładną specyfikacją urządzenia, ale poznaliśmy również pierwsze gry, które na nią trafią. Co równie istotne, wiemy jak w naszym salonie prezentować się będzie Xbox Series X. Jak się jednak okazuje, modele, które posłużył do tej pory do promocji nowej konsoli, nie są ostateczną wersją sprzętu, który pod koniec roku ma trafićna sklepowe półki.

Największą różnicą będzie brak złączą optycznego audio. W zaprezentowanych do tej pory modelach, widać było charakterystyczne wejście S/PDIF. Jak właśnie sprostowali włodarze Microsoftu, w ostatecznej wersji konsoli ten format przesyłania dźwięku nie będzie wspierany. Oznacza to, że jeżeli obecnie korzystać z tego rodzaju sprzętu, to w przyszłej generacji będziecie mieli nie lada problem, bowiem nie będzie on kompatybilny z Xbox Series X.

Zdecydowanie nie jest to najlepsza wiadomość dla potencjalnych nabywców przyszłej konsoli Microsoftu. Osoby, które cenią sobie dobrą jakość dźwięku, mogą już na starcie zniechęcić się do Xbox Series X i wybrać sprzęt konkurencji. Szczególnie, że Sony już zapowiedziało, że PlayStation 5 zaoferuje nam zupełnie nowy system audio, który zapewni dostęp do wysokiej jakości dźwięku 3D, w każdej dostępnej na konsoli produkcji.

źródło: gamesradar.com