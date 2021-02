Xbox Series X bije rekordy sprzedaży! PS5 i Nintendo Switch daleko w tyle

Przyznajemy się, tego się nie spodziewaliśmy - Xbox Series X sprzedaje się wyraźnie lepiej od konkurentów na jednym z największych europejskich rynków.

Konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, mają okazję zapisać się złotymi zgłoskami w historii gamingu. Już teraz, nieco ponad dwa miesiące od premiery mogą one się pochwalić wieloma pobitymi rekordami. PS5 jest najszybciej sprzedającą się konsolą w historii, natomiast Xbox Series X pobił premierowy wynik wszystkich poprzednich urządzeń Microsoftu.

Choć Sony regularnie chwali się wynikami sprzedaży swojego najnowszego sprzętu, to okazuje się, że, cichy do tej pory Microsoft, również ma powody do zadowolenia. Daniel Ahmad - doświadczony, branżowy analityk z firmy Niko Partners, stwierdził niedawno, że z jego wyliczeń wynika, iż Sony sprzedało do tej pory 4,5 miliona sztuk PS5, natomiast Microsoft około 3,5 miliona egzemplarzy Xbox Series X/S. Jak widać różnica pomiędzy największymi rywalami jest niewielka, a co więcej, możliwe, że w ostatnim miesiącu sprzętu "giganta z Redmond" odrobił nieco strat.

Xbox Series X i S najlepiej sprzedającymi się konsolami w Wielkiej Brytanii

Jak donosi serwis gamesindustry.biz, według danych opublikowanych przez firmę Gfk - Xbox Series X i S były najlepiej sprzedającymi się konsolami w Wielkiej Brytanii w styczniu 2021 roku. Urządzeniom amerykańskiego producenta udało się tego dokonać po raz pierwszy w historii. Na drugim miejscu uplasował się Nintendo Switch, zaś tuż za nim - na pozycji trzeciej - PlayStation 5.

Całkowita sprzedaż konsol w Wielkiej Brytanii w styczniu wyniosła rekordowe 150 tysięcy. Pozwoliło to zwiększyć przychody z konsol do gier o 251% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sprzedano również ponad 900 tysięcy akcesoriów do gier (m.in. kontrolery, słuchawki, dyski), a prym wśród nich wiódł nowy, bezprzewodowy pad do konsol Microsoftu, który wyprzedził DualSense do PS5 i DualShock 4 do PlayStation 4.

Jeśli zaś chodzi o gry, to te zostały zdominowane przez produkcje na Nintendo Switch. Połowa gier z najlepszej 20-tki, to tytuły dedykowane hybrydowej konsolce Japończyków. W sumie, Brytyjczycy nabyli w styczniu ponad 940 tysięcy pudełek z grami.

Lista najpopularniejszych tytułów stycznia prezentuje się następująco:

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Just Dance 2021 (Ubisoft) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) Minecraft Switch (Nintendo/Microsoft) FIFA 21 (EA) Ring Fit Adventure (Nintendo) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) Hitman 3 (IO Interactive) New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo) Super Mario Odyssey (Nintendo) 51 Worldwide Games (Nintendo) Immortals Fenyx Rising (Ubisoft) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Pokémon Sword (Nintendo) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Cieszy nas sukces nowych konsol Microsoftu, szczególnie po przeciętnej ósmej generacji. Dla nas - graczy, to znakomita wiadomość, dominacja jednej firmy w danym sektorze rynku nigdy nie przekłada się na korzyści dla konsumentów. Dziewiąta generacja konsol zapowiada się niezwykle ciekawie. Rywalizacja Nintendo, Sony i Microsoftu jeszcze nigdy nie była tak wyrównana.

