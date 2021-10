Xbox Series X - gdzie kupić konsolę? Zestawienie najlepszych ofert [28.10.2021]

Jeśli wciąż "polujecie" na konsole nowej generacji, to mamy dla was obszerne zestawienie najlepszych okazji i promocji na Xbox Series X w polskich sklepach.

fot. Microsoft

Pomimo zapewnień producentów, konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, wciąż są trudno dostępne. Dostanie w swoje ręce sprzętu japońskiego producent graniczy z cudem. Niewiele lepiej wygląda sytuacja z Xbox Series X. Choć konsola Microsoftu nie jest aż tak popularna wśród graczy, to i tak nie przeszkadza jej to w biciu kolejnych rekordów. Co więcej, wieści z ostatnich tygodni, dotyczące m.in. definitywnego przejęcia Bethesdy, jak również rozbudowania usługi Xbox Game Pass o kolejne gry (w tym Outriders), z całą pewnością przekonały wielu niezdecydowanych odbiorców, aby sięgnąć w najbliższej przyszłości właśnie po Xbox Series X.

Niestety, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Sprzęt Microsoftu co prawda kupimy łatwiej niż PS5, nie oznacza to jednak, że konsole zalegają na półkach. Wręcz przeciwnie, każda kolejne dostawa urządzeń do sklepów znika z nich błyskawicznie. Szczególnie, że bardzo często dostępne są w atrakcyjnych zestawach z grami.

Chcąc ułatwić wam w zakup konsoli, przygotowaliśmy dla was obszerną listę polskich sklepów, w których możecie wypatrywać Xbox Series X. Wpis będzie stale aktualizowany, więc możecie liczyć na „najświeższe” informacje.

Xbox Series X – dostępność w polskich sklepach (Aktualizacja 28.10.2021)

Konsola Xbox Series X (z prawej) i Xbox Series S (z lewej)

Microsoft Store

W MS Store konsola Xbox Series X jest obecnie "niedostępna".

RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD konsola Xbox Series X jest obecnie dostępna.

Aktualizacja 28.10.2021

Media Expert

W Media Expert konsola Xbox Series X jest obecnie dostępna.

Aktualizacja 28.10.2021

Media Markt

W Media Markt konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

OleOle

W OleOle konsola Xbox Series X jest dostępna.

Aktualizacja 28.10.2021

NeoNet

W NeoNet konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Neo24.pl

W Neo24.pl konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Electro

W Electro konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Komputronik

W Komputronik konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

X-KOM

W X-KOM konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Mall.pl

W Mall.pl konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Avans

W Avans konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Ultima.pl

W Ultima.pl konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Empik

W Empik konsola Xbox Series X jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.pl

W Amazon.pl konsola Xbox Series X jest obecnie niedostępna.

Allegro (oficjalny sklep)

W oficjalnym sklepie Allegro konsola Xbox Series X jest obecnie niedostępna.

Allegro

W serwisie aukcyjnym Allegro konsola Xbox Series X jest obecnie dostępna. Niestety, większość oferowanych tam produktów kupicie w cenie znacznie wyższej niż sugerowanej przez Microsoft.

Morele

W Morele konsola Xbox Series X jest obecnie niedostępna.

Xbox Series S – dostępność w polskich sklepach (Aktualizacja 28.10.2021)

Warto również pamiętać o tym, że Microsoft w dziewiątej generacji wypuścił jeszcze jedną konsolę - Xbox Series S. Choć jej moc jest zauważalnie mniejsza od Xbox Series X, to może być ona idealnym urządzeniem dla "niedzielnych graczy" bądź osób, które swoją przygodę z grami dopiero zaczynają.

Na szczęście Xbox Series S jest znacznie łatwiej dostępna, a sklepy, w których możecie ją dostać znajdziecie poniżej.

Aktualizacja 29.04.2021

Niestety nie mamy najlepszych wieści dla łowców konsol nowej generacji. Podczas ostatniego sprawozdania finansowego, Amy Hood - dyrektor finansowy Microsoftu, która ujawniła, że problemy z dostępnością konsol Xbox Series X i Series S utrzymają się jeszcze wiele miesięcy. Najbardziej optymistyczny wariant zakłada, że większa liczba konsol powinna pojawiać się na rynku już w czerwcu. Jednak znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że kłopoty z dostaniem nowego sprzętu utrzymają się do końca bieżącego roku. Jeśli zatem chcecie zdobyć swój wymarzony sprzęt, to nie wahajcie się zainwestować w nową konsolę kiedy tylko się ona pojawi.