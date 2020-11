Xbox Series X – gry na premierę konsoli. W co warto zagrać?

Już dziś do graczy na całym świecie trafi konsola Xbox Series X. Wraz z nią pojawi się szereg gier, które pozwolą nam poczuć smak nowej generacji. Przedstawiamy wam listę najlepszych produkcji na premierę Xbox Series X.

Jeśli obawialiście się, że w dniu premiery Xbox Series X nie będziecie mieli w co grać, to zapewniamy was, iż niepotrzebnie. Wraz z dzisiejszym debiutem konsoli pojawi się kilka gier, które od razu pokażą moc nowej generacji.

Assassin's Creed: Valhalla

Najnowsza odsłona serii Assassin's Creed – Valhalla, zabiera nas w czasy wikingów i ich największych podbojów. W produkcji Ubisoftu nie brakuje, znanego fanom cyklu, parkouru czy skrytobójczych działań. Twórcy jeszcze mocniej postawili na elementy RPG, a przy tym zadbali również o nowy system walki. Mieliśmy okazję „ograć” już Valhallę (naszą recenzję znajdziecie tutaj)i możemy was zapewnić, że warto rozpocząć nową generację z wikingami.

Gears Tactics

Seria Gears of War wzbogaciła się niedawno o ciekawy spin-off. Gears Tactics to interesujące połączenie gry taktycznej (à la XCOM) z najlepszymi rozwiązaniami, znanymi z głównej serii cyklu. Gracze mają okazję poznać historię sprzed pierwszej części serii, w blisko 40 godzinnej kampanii. Choć Gears Tactics zdążyło już zadebiutować na PC, to wersja dedykowana konsoli Xbox Series X może liczyć na liczne usprawnienia i poprawki oraz nową zawartość. Dla "gearsomaniaków" pozycja obowiązkowa.

The Medium

The Medium to kolejna gra polskiego studia Bloober Team, autorów takich popularnych horrorów, jak: Observer, Layers of Fear czy Blair Witch. Tym razem poznamy losy Marianne, która dzięki swoim niezwykłym zdolnościom jest w stanie przenikać do duchowej sfery. Jednym z kluczowych elementów rozgrywki będzie system „podwójnej rzeczywistości”, który pozwoli nam jednocześnie kontrolować postać w dwóch, zupełnie różnych środowiskach. Warto dodać, że kompozytorem muzyki jest legendarny japoński kompozytor Akira Yamoaka, który w przeszłości stworzył m.in. muzykę do gry Silent Hill.

Yakuza: Like a Dragon

Seria Yakuza jest z nami już od 15 lat. W tym czasie, udało jej się zyskać spore grono wiernych fanów i uznanie recenzentów. W najnowszej – siódmej odsłonie cyklu, głównym bohaterem będzie Kasuga Ichiban, który po osiemnastu latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Tam okazuje się, że jego byli towarzysze nie cieszą się z jego powrotu, a protagonista musi od nowa budować swoją reputację. Yakuza: Like a Dragon jest najbardziej rewolucyjną odsłoną cyklu. Twórcy zdecydowali się porzucić dynamiczne pojedynki na rzecz turowych starć. Również w pozostały elementach produkcji, większy nacisk położono na elementy RPG. Na całe szczęście, jak wynika z dotychczasowych recenzji, Yakuza nie straciła nic na swoim specyficznym klimacie i zarówno fani serii, jak i nowi gracze odnajdą się w niej bez trudu.

Destiny 2: Beyond Light

W dniu dzisiejszym zadebiutuje również kolejny wielki dodatek do niezwykle popularnej strzelanki – Destiny 2. Beyond Light, bo o nim mowa, ma rozpocząć zupełnie nowy rozdział w historii marki. Możemy liczyć nie tylko na nową historię, wyposażenie czy bronie, ale również wiele usprawnień oraz nowych mechanizmów rozgrywki. Po raz pierwszy w historii Destiny gracze będą mogli skorzystać z mocy „Ciemności”, a każda z klas otrzyma zupełnie nową ścieżkę rozwoju, opartą o żywioł lodu. W przypadku wersji na Xbox Series X możecie również liczyć na znaczną poprawę w sferze audiowizualnej - Destiny 2: Beyond Light działać będzie w rozdzielczości 4K i 60 kl./s. To jeszcze nie wszystko, posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą pobrać Beyond Light bez żadnych dodatkowych opłat, (w bibliotece gier Microsoftu znajduje się również podstawowa wersja gry i wszystkie wydane do tej pory dodatki). Pamiętajcie też, że swoje postępy możecie bezproblemowo przenosić pomiędzy dowolnym platformami. Oznacza to, że jeżeli do tej pory graliście w Destiny 2 np. na PS4, to możecie przenieść swoich bohaterów na Xbox Series X.

Watch Dogs: Legion

Gra Watch Dogs Legion zdążyła już zadebiutować kilka tygodni temu, ale to dopiero wersja gry na Xbox Series X ma pokazać nam pełny potencjał produkcji Ubisoftu. Na co możemy dokładnie liczyć? Przede wszystkim, na skrócone ekrany ładowania oraz pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K i technologii ray tracing. Watch Dogs Legion przenosi nas do Londynu przyszłości, w którym władza stara się kontrolować wszystko i wszystkich. Każdy, kto chce wyłamać się z jej okowów, traktowany jest automatycznie jako terrorysta. Co ciekawe, produkcja Ubisoftu nie posiada jednego, odgórnie określonego protagonisty. Zamiast tego, możemy wcielić się w niemal każdego mieszkańca Londynu przyszłości.

Wszystkie powyższe tytuły są już dziś dostępne na Xbox Series X. Na kolejne znakomite gry także nie będziemy musieli długo czekać, bowiem już niebawem zadebiutuje Call of Duty Black Ops Cold War oraz Cyberpunk 2077, które również zaoferują nam wyjątkowe doznania na konsolach nowej generacji.