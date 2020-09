Xbox Series X i Series S dostępne w przedsprzedaży już jutro!

Od jutra (22 września) obie konsole będą dostępne w przedsprzedaży na głównych rynkach na całym świecie. Znamy już cenę za jaką będzie można kupić nowego flagowca. Jak podaje Microsoft, oficjalna premiera będzie miała miejsce 10 listopada.

Xboxa Series X i Series S będzie można zamówić w przedsprzedaży. Wstępna rezerwacja zostanie uruchomiona o 9 rano w m.in. sieciach dużych sklepów np. x-kom czy RTV Euro AGD Tańsza konsola będzie kosztowała około 1 810 zł, za to cena flagowca będzie wynosić około 2 590 zł.

Ta premiera wydaje się szczególnie ważna, ze względu na to, że Microsoft w końcu odważył się uczynić popularne konsole przystępnymi cenowo. Główną różnica między Xboxem Series X, a Xboxem Series S jest rozdzielczość. W pierwszej wersji będzie on korzystał z 16 GB GDDR6 RAM, natomiast w drugiej tylko z 10 GB RAM. Oznacza to, że we flagowcu będziemy mogli się cieszyć jakością 4K, a w tańszej wersji 1440p.

To, co najważniejsze jednak, biorąc pod uwagę ostatnie technologiczne nowinki, to obie konsole będą obsługiwać ray tracing. Oczywiście droższa wersja posiada również inne lepsze komponenty jak: napęd Blu-ray 4K UHD, większa pamięć RAM, oraz droższa karta graficzna. Seria S dostępna będzie tylko w kolorze białym, za to seria X ma dodatkową opcję koloru czarnego.

Otwarcie przedsprzedaży pozwala Microsoftowi zrobić krok naprzód w porównaniu do konkurenta Sony i jego PlayStation 5, który ma teraz ogromne problemy z nakładem.