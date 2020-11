Xbox Series X i Series S z łatwo wymiennymi SSD - wystarczy nośnik M.2

Już jutro do sklepów trafią najnowsze konsole Microsoft Xbox Series S oraz Series X. Od dłuższego czasu wiemy już, że dysk SSD nie będzie wlutowany na płytę główną. Microsoft szczyci się możliwością wymiany nośnika SSD na inny. Sprawdzamy, jaki dysk SSD potrzeba oraz jak skomplikowany jest proces wymiany.

W tym miejscu warto przypomnieć, że konkurencyjna konsola PlayStation 5 posiada dysk SSD wlutowany na płytę główną, a na dodatek Sony nie umożliwia instalacji gier na zewnętrznych nośnikach danych.

Dzięki najnowszemu wpisowi Siri's Ex. na Twitterze wiemy, że konsole Xbox Series X oraz Series S wykorzystują klasyczne dyski SSD NVMe ze złączem M.2. Niestety nie jest to klasyczny nośnik w formacie 2280. Microsoft postanowił wykorzystać mniejsze pamięci w formacie M.2 2230.

Series XIS SSD is a M.2 2230 format, inserted in a slot on the motherboard. Easy to replace.



