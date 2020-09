Xbox Series X i Series S z pełnym wsparciem Dolby Vision i Dolby Atmos

Xbox Series X i Series S będą pierwszymi konsolami w historii ze wsparciem technologii Dolby Vision i Dolby Atmos.

Xbox Series X i Series S pierwszymi konsolami ze wsparciem Dolby Atmos i Dolby Vision

Jeśli wciąż zastanawiacie się, po którego next-gena sięgnąć, to Microsoft w ostatnich dniach robi wszystko, aby przekonać was do zakupu Xbox Series X bądź Series S. Wydawało się, że poznaliśmy już praktycznie wszystkie szczegóły na temat nowych urządzeń amerykańskiego producenta. Nic jednak bardziej mylnego.

Firmy Microsoft i Dolby poinformowały o nawiązaniu bliskiej współpracy przy rozwoju konsol Xbox Series X i Series S. Konsole dziewiątej generacji od "Zielonych" jako pierwsze w historii otrzymają pełne wsparcie technologii Dolby Vision i Dolby Atmos, które mogą znacząco wpłynąć na wygląd i udźwiękowienie danej produkcji.

Dolby Atmos i Dolby Vision - co to jest?

Dolby Atmos to zaawansowana technologia dźwięku, która oryginalnie powstała na potrzeby kin. Użytkownik za jej pomocą może doświadczać przestrzennego dźwięku 3D o niezwykłej klarowności. Wraz z jej rozwojem firma Dolby zdecydowała się na przeniesienie jej do mniejszych urządzeń, jak np. zestawy kina domowego. Teraz z jej ogromnych możliwości skorzystają również posiadacze Xbox Series X oraz Series S. Nowa technologia będzie dostępna zarówno w grach, jak i aplikacjach już od dnia premiery konsol.

Dolby Vision to z kolei technologia dedykowana obrazowi. Jest ona jedną z form HDR, a dokładniej lepszą, bardziej dynamiczną wersją HDR 10. Tworzy ona żywy obraz z głęboką czernią i jasnymi światłami. Technologia ta jest już obsługiwana na wielu telewizorach, ale bardzo niewiele gier z niej korzysta. Dolby Vision na Xbox Series X i Series S będzie w dniu premiery obsługiwać jedynie aplikacje (np. serwisów streamingowych). Potwierdzono jednak, że już w pierwszej połowie 2021 roku korzystać z niej będą również gry.

Co na to Sony?

Microsoft szaleje, a Sony nadal milczy. Co tu dużo pisać, Xbox Series X z każdą wiadomością zapowiada się coraz lepiej i japoński producent musi wreszcie zareagować, jeśli nie chce zaliczyć w dziewiątej generacji falstartu. Nas - potencjalnych użytkowników, postawa Microsoftu może tylko cieszyć, wracamy bowiem do sytuacji z siódmej generacji, w której wybór pomiędzy PS3 a Xbox 360 nie należał do najłatwiejszych.

