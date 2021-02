Xbox Series X już niebawem otrzyma wiele nowych funkcji, sprawdź jakie

Przedstawiciele firmy Microsoft zapowiadają, że nowe konsole - Xbox Series X i Series S, już niebawem otrzymają mnóstwo nowych funkcji.

Podczas ostatniego, oficjalnego podcastu Xbox, przedstawiciele Microsoftu ujawnili wiele ciekawych informacji na temat przyszłości konsol dziewiątej generacji - Xbox Series X i Series S.

Jason Ronald - jeden z dyrektorów w gamingowym oddziale Microsoftu, przyznał, że w nadchodzących miesiącach czeka na posiadaczy nowych urządzeń firmy wiele niespodzianek. Czego dokładnie możemy się spodziewać? Ronald zdradził, że zespół odpowiedzialny za nowe Xboxy wziął, po listopadowej premierze, zasłużony urlop, jednak teraz wrócił już do pełnej sprawności.

Przez ostatnie tygodnie deweloper wsłuchiwał się w głosy graczy i obecnie Microsoft skoncentrowany jest na poprawieniu funkcjonalności aplikacji mobilnej Xbox, która domyślnie ma być naszym "centrum zarządzania" zawartością związaną ze sprzętem amerykańskiego producenta. Trwają również prace na poprawą jakości streamingu z konsol oraz usprawnień w ramach funkcji "Quick Resume". Szczególnie ta ostatnia wiadomość powinna ucieszyć wielu graczy. "Quick Resume" to obecnie jedno z najciekawszych rozwiązań, jakim może się pochwalić sprzęt Microsoftu. W dużym uproszczeniu, pozwala ono na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy kilkoma ulubionymi produkcjami, bez potrzeby ich ponownego uruchamiania. Co więcej, zawsze wracamy do momentu, w którym ostatnio przerwaliśmy zabawę. Niestety, w dniu premiery konsol, nie w każdej grze "Quick Resume" działało dobrze i twórcy musieli zablokować tę opcję w wielu produkcjach.

Jak jednak ujawnił Jason Ronald - "nasz zespół pracował bardzo ciężko, aby móc ponownie dodać te gry, tak aby ludzie mogli cieszyć się wspaniałym doświadczeniem Quick Resume we wszystkich tytułach, w które grają".

To jednak nie wszystko, przedstawiciel Microsoftu dodał, że w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się ujawnienia jeszcze bardziej "ekscytujących" funkcji, które trafią do konsol Xbox Series X i Series S. Jedną z nich może być np. (zapowiedziane już wcześniej) wsparcie dla funkcji Dolby Vision w grach. Dolby Vision to specjalny rodzaj technologii HDR, który zapewnia znacznie większą liczbę i głębię kolorów, co automatycznie przekłada się na lepsze doznania wizualne.

