Xbox Series X - kolejna porcja gier otrzymała wsparcie funkcji FPS Boost

Kolejne gry na Xbox Series X i Series S mogą już korzystać z funkcji FPS Boost.

FPS Boost to jedna z najciekawszych funkcji konsol Xbox Series X i Series S. W dużym uproszczeniu odpowiada ona za poprawę wydajności gier uruchamianych w trybie wstecznej kompatybilności. FPS Boost pozwoli zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę (nawet czterokrotnie) w starszych tytułach, nawet jeśli domyślnie były one zablokowane. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań Microsoftu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft rozszerza FPS Boost o kolejne gry. Tym razem padło na wybrane produkcje Electronic Arts. Większość z dodanych właśnie gier uruchomimy na Xbox Series X / S nawet w 120 klatkach na sekundę.

Battlefield 1 (XSX – 120 FPS)

Battlefield 4 (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Battlefield 5 (XSX – 120 FPS)

Mirror’s Edge: Catalyst (XSX – 120 FPS)

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Plants vs Zombies: Garden Warfare (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Sea of Solitude (XSX – 60 FPS/ XSS – 60 FPS)

Star Wars Battlefront (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Star Wars Battlefront 2 (XSX – 120 FPS)

Titanfall (XSX – 120 FPS)

Titanfall 2 (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Unravel 2 (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Oprócz powyższych tytułów, wsparcie FPS Boost na Xbox Series X i S możecie wykorzystać również w:

Dishonored – Definitive Edition (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Fallout (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Fallout 76 (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Prey (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Far Cry 4 (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

New Super Lucky’s Tale (XSX – 120 FPS / XSS – 120 FPS)

Sniper Elite 4 (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

UFC 4 (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Watch Dogs 2 (XSX – 60 FPS / XSS – 60 FPS)

Przedstawiciele Microsoftu zapowiedzieli, że to dopiero początek rozwoju FPS Boost i w niedalekiej przyszłości możemy liczyć na wsparcie dla kolejnych gier. Jaki tytuł wy najchętniej dodalibyście do FPS Boost?

