Xbox Series X - kolejna prezentacja konsoli i gier w lipcu

Microsoft dynamicznie rozpoczął promowanie swojej nowej konsoli - Xbox Series X, ale w ostatnich tygodniach wyraźnie ustępuje pola Sony. Co gorsza, nie wszystko idzie zgodnie z planem producenta. Na początku maja odbyła się transmisja Inside Xbox, która miała nam pokazać moc konsoli, tymczasem okazało się, że podczas wydarzenia zaprezentowano głównie produkcje niezależnych deweloperów. Delikatnie mówiąc - nie spodobało się to fanom.

Wiemy już, że za dwa dni - w najbliższy czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego odbędzie się wielka prezentacja gier na PlayStation 5. Sony ponoć przygotowywało się do niej długimi miesiącami i z całą pewnością będzie chciało wykorzystać potknięcie rywala.

Microsoft, jeśli nie chce, aby gracze zapomnieli o jego sprzęcie, będzie musiał w jakiś sposób zareagować. Wcześniej spekulowano, że amerykański producent szykuje kolejną konferencję na czerwiec, jednak, jak potwierdzili Samuel Bateman oraz Aaron Greenberg - panowie odpowiedzialni za marketing Xbox'a, kolejny pokaz Xbox Series X odbędzie się w lipcu.

We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC