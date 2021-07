Xbox Series X miażdży PS5. Potencjał konsoli Microsoftu na nowym demie technologicznym

Studio The Coalition, które opiekuje się obecnie marką Gears of War, zaprezentowało do czego zdolny jest Xbox Series X i Unreal Engine 5. Musicie to zobaczyć.

Zarówno Microsoft, jak i jego wewnętrzne studia, nie miały jeszcze okazji zaprezentować pełnego potencjału konsol dziewiątej generacji - Xbox Series X i Xbox Series S. The Coalition, czyli zespół odpowiedzialny za markę Gears of War ujawnił już kilka miesięcy temu, że przechodzi na nową wersję silnika Unreal Engine. Choć na prezentację nowych gier jest jeszcze za wcześnie, to deweloper zaprezentował technologiczne demo, które pokazuje jak ogromny potencjał tkwi w nowych urządzeniach.

The Coalition przygotowało dla nas dwa materiały: Alpha Point - już wcześniej zapowiadaną prezentację Unreal Engine 5 na Xbox Series X / S oraz drugi filmik, który z pewnością docenią fani marki Gears of War. Pokazuje on nam bowiem jak mogą prezentować się modele postaci w kolejnej odsłonie cyklu. Co tu dużo pisać - musicie zobaczyć to sami.

Kiedy przyjdzie nam zobaczyć efekty prac studia The Coalition w akcji? Raczej nie prędko, o nowych "Gearsach" nie wiemy absolutnie nic, poza tym, że będą. Co więcej, deweloper wciąż dba o rozwój Gears 5. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to kolejny pokaz siły i możliwości konsol Microsoftu, które posiadają wyraźnie mocniejsze GPU od głównej konkurencji (PS5). Choć do tej pory nie znalazło to odzwierciedlenia w grach, to możliwe, iż konsola japońskiego producenta będzie się znacznie szybciej "starzeć" niż Xbox Series X / S.

