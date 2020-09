Xbox Series X na pierwszych testach wypada znakomicie, PS5 ma powody do obaw?

Najnowsza konsola Microsoftu - Xbox Series X, trafiła do pierwszych recenzentów i testerów, jak wypada w testach?

Microsoft nie ma zamiaru chować swojej konsoli aż do dnia jej premiery. "Gigant z Redmond" wysłał już pierwsze egzemplarze konsoli do dziennikarzy i specjalistów. Jak wynika z testów - większość starszych gier na Xbox One będzie działać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na Xbox Series X.

Xbox Series X dotarł już m.in. do redakcji serwisu Digital Foundry, która podzieliła się z nami pierwszymi wrażeniami z użytkowania konsoli. Na razie testerzy mogą sprawdzić jedynie, jak nowy sprzęt Microsoftu sprawuje się w przypadku starszych tytułów. Jednak już tutaj widać zauważalny wzrost wydajności w porównaniu do najmocniejszej obecnie konsoli na rynku - Xbox One X. W większości przypadków bezproblemowo udało się uruchomić gry w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Warto tu jednak podkreślić, że dotyczy to głównie gier, które nie otrzymały jeszcze oficjalnie żadnych aktualizacji od deweloperów. Mówimy tu zatem "jedynie" o wsparciu sprzętowym.

Co więcej, posiadacze Xbox Series X, którzy będą chcieli nadrobić zaległości growe (a takowych na pewno nie zabraknie) będą mogli liczyć na znacznie krótsze czasy ładowania. Za przykład niech nam posłuży Final Fantasy XV. Czas spędzony na ekranie ładowania został skrócony z około 58 sekund na Xbox One X do zaledwie 15 sekund na Xbox Series X.

Warto też przypomnieć, że Microsoft regularnie zachęca deweloperów do przygotowania odpowiednich aktualizacji do swoich gier, tak aby mogły one w pełni wykorzystać potencjał nowego sprzętu. Gears 5 odpalimy na Xbox Series X w 4K i 120 klatkach na sekundę.

Czy Sony ma powody do obaw? Wsteczna kompatybilność na PS5 obejmie jedynie katalog gier z PS4. Dodatkowo Sony nie ma zamiaru zadbać o konkretny, ujednolicony system, który zobowiązałby twórców do przygotowania odpowiednich aktualizacji. Co więcej, według ostatnich informacji, możemy mieć problem z przeniesieniem save'ów z PS4 na PS5.

Konsole Xbox Series X i Series S zadebiutują w Polsce 10 listopada.

Zobacz również: Bloodborne na PlayStation 5? Tak może wyglądać remaster gry