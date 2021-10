Xbox Series X - na tę funkcję gracze czekali od ponad roku

Microsoft wprowadził nową aktualizację systemu konsoli Xbox Series X. Wprowadza ona funkcję, na którą gracze czekali od premier nowej generacji.

fot. Microsoft

Microsoft, podobnie jak Sony, stara się cały czas ulepszać swoją konsolę wzbogacając ją o dodatkowe funkcje. Gracze od niedawna mogą cieszyć się wsparciem dla technologii Dolby Vision w grach, a już dzisiaj pierwsi szczęśliwcy otrzymają możliwość skorzystania z kolejnych nowości.

Główną atrakcją najnowszej aktualizacji systemowej dla Xbox Series X jest nowy, ulepszony interfejs użytkownika. Do tej pory gracze mogli wyświetlać UI na Xbox Series X jedynie w rozdzielczości FullHD, która była skalowana do 4K. Sprawiało to, że na dużych ekranach 4K menu konsoli wyglądało na nieco rozmyte, a napisy były mniej czytelne. Posiadacze najnowszej konsoli Microsoftu narzekali na to od dnia premiery sprzętu, szczególnie, że konkurencja (Sony) przygotowała nie tylko zupełnie nowe menu, ale również w znacznie wyższej rozdzielczości. Jak właśnie poinformował Microsoft, już dzisiaj się to zmieni. Nowa aktualizacja systemu jest już gotowa i trafia do pierwszych szczęśliwców.

Zobacz również:

Wiemy, że gracze przywiązujący wagę do szczegółów i ceniący sobie 4K oczekują wyraźnych wrażeń nawet podczas nawigowania po dashboardzie. Z radością informujemy, że od dziś gracze posiadający konsolę Xbox Series X podłączoną do wyświetlacza 4K zobaczą panel menu natywnie renderowany w 4K - Microsoft.

Dzięki wyższej rozdzielczości UI będzie prezentował się nie tylko lepiej, ale ułatwi nam również nawigację, a to dzięki ostrzejszym i bardziej wyraźnym napisom. To jednak nie jedyna nowość, jaka trafi do posiadaczy konsoli.

Inną nową funkcją, dodaną w najnowszej aktualizacji, jest tryb nocny Xbox. Jest to zestaw ustawień, który dostosowuje źródła światła, tak, aby utrzymać pomieszczenia ciemne w nocy lub pomóc graczom, którzy są wrażliwi na światło.

Ostatnia nowością jest opcja "szybkie ustawienia", która umożliwia graczom szybkie włączanie i wyłączanie określonych funkcji, ułatwiając zmianę ustawień.

