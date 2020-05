Xbox Series X - niebawem może ruszyć przedsprzedaż konsoli Microsoftu

Microsoft uruchomił oficjalną stronę konsoli Xbox Series X, oznacza to, że już niebawem możemy poznać dokładną cenę konsoli.

Microsoft powołał do życia oficjalną stronę konsoli Xbox Series X, wielce prawdopodobne, że to właśnie tam wystartuje przedsprzedaż konsoli. Problem w tym, że wciąż nie znamy jej dokładnej ceny, ani daty debiutu.

Na temat konsol dziewiątej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X) wiemy już całkiem sporo, jednak wciąż czekamy na kluczowe informacje, jak: cena, data premiery, dostępne gry, no i wygląd, choć to akurat dotyczy już tylko PS5. Dzisiejsza decyzja Microsoftu o uruchomieniu "przedsprzedażowej" strony może sugerować, że amerykański producent szykuje się do kolejnej konferencji, podczas której poznamy wreszcie cenę urządzenia.

Zobacz również: PlayStation 5 z zestawem świetnych gier już w dniu premiery

Przypomnijmy, że zaledwie kilka tygodni temu, branżowy analityk Michael Pachter sugerował, że Microsoft będzie czekać z ogłoszeniem ceny Xbox Series X na decyzje Sony odnośnie PlayStation 5. Ta z kolei, według spekulacji, ma kosztować około 500 dolarów. Włodarze Microsoftu są ponoć gotowi sprzedawać swoją nową konsolę nawet po kosztach, byleby tylko cena urządzenia była niższa od oferty Japończyków.

Kluczowym miesiącem może okazać się czerwiec, ponieważ na początku miesiąca Sony ma nam wreszcie ujawnić wygląd konsoli. Oprócz tego, zaprezentowane zostaną również gry na wyłączność PS5. Możliwe, że przy okazji poznamy także cenę urządzenia. To z kolei mogłoby wywołać prawdziwą lawinę. Jeśli powyższy scenariusz się sprawdzi, to możemy się spodziewać, że w czerwcu nowymi informacjami podzieli się z nami również Microsft, wtedy też może wystartować oficjalna przedsprzedaż Xbox Series X. Do kolejnego starcia gigantów dojdzie najprawdopodobniej w sierpniu, ponoć zarówno Sony, jak i Microsoft, szykują coś na ten miesiąc.

źródło: gamingbolt.com