Xbox Series X - oto oficjalna specyfikacja i możliwości konsoli

Koniec domysłów, plotek i przecieków - Microsoft podał oficjalną specyfikację konsoli Xbox Series X!

Nowa konsola Xbox ma charakteryzować się trzema cechami. Są to: wydajność, szybkość, kompatybilność. Będzie to najmocniejsza konsola Microsoftu jak do tej pory, zaś jej pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: 8-rdzeniowy, 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT), zmodyfikowana architektura Zen 2

Procesor graficzny: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz, zmodyfikowana mikroarchitektura RDNA 2

Rozmiar rdzenia procesora: 360,45 mm2

Proces technologiczny: ulepszony 7nm

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6, szyna 320mb

Przepustowość pamięci:10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Pamięć wewnętrzna: 1 TB NVME SSD

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana, z własnym blokiem dekompresyjnym)

Możliwość rozszerzenia pamięci: karta 1 TB

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków poprzez USB 3.2

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Wydajność: 4K @ 60 FPS -120 FPS

Jason Ronald, dyrektor działu odpowiedzialnego za promocję Xbox Series X, podsumowuje: "Konsola przyniesie duży skok wydajności graficznej, a takie nowe elementy, jak przyśpieszenie sprzętowe dla śledzenia promieni (ray tracing), pozwolą na nowo zdefiniować standardy graficzne gier. " Zdradzono też, że gra Gears 5 będzie zoptymalizowana pod kątem nowej konsoli i zaprezentowano techniczne demo tej produkcji z ustawieniami na poziomie Ultra. Pokazano również przerywnik filmowy - na konsoli Xbox One wyświetlany jest w jakości 4K 30 fps, tutaj był również 4K, ale 60 fps. Nowy sprzęt umożliwia większą głębię obiektów i otoczenia, ma też duży wpływ na rzutowanie cieni i półcienie, co zwiększa realizm otoczenia. W niektórych grach będzie możliwe osiągnięcie nawet 120 fps - co jest jednym z celów projektantów. Wracając do Gears 5 - gracze, którzy mają ten tytuł, otrzymają za darmo jego wersję na Xbox Series X już w dniu premiery konsoli!

Microsoft obiecuje znacznie szybszy czas ładowania gier, co jest możliwe nie tylko dzięki wydajnym podzespołom, ale również zaimplementowaniu pewnych rozwiązań technicznych. Co ciekawe - miały one pojawić się już przy aktualnej konsoli Xbox, jednak ostatecznie się w niej nie znalazły. Wysoka wydajność to zasługa architektury Xbox Velocty Architecture - pozwala ona na optymalną współpracę sprzętu oraz oprogramowania, ma być także rewolucyjną zmianą w streamingu gier. Jest to odpowiedź producenta na współczesne produkcje AAA, które charakteryzuje duży, otwarty świat (jak Final Fantasy XV, Assassin’s Creed Odyssey czy Red Dead Redemption 2). Dlatego też elementem konsoli jest pojemny dysk SSD i możliwość rozszerzania pamięci.

Inne istotne nowości to technologia Dynamic Latency Input (DLI), umożliwiająca wsparcie dla HDMI 2.1 wraz z elementami dedykowanymi grom, jak odświeżanie ekranu 120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) czy tryb Auto Low Latency. Co ciekawe, zespół opracowujący Xbox Series X już od dwóch lat pracuje z "czołowymi producentami telewizorów" nad takim przystosowaniem ich produktów, aby mogły stać się częścią ekosystemu Xboxa.

Jeśli chodzi o kompatybilność wsteczną - będzie pełna dla tytułów z Xbox One oraz Xbox 360. Co więcej - stare tytuły będą podrasowane możliwościami dawanymi przez nowy sprzęt, a więc zwiększy się ich fps, rozdzielczość, czas ładowania, płynność i wszystkie inne elementy. Jak określa to Peggy Lo, stojąca na czele zespołu zajmującego kompatybilnością: "Xbox Series X będzie jak wejście do parku rozrywki, w którym możesz ze wszystkiego korzystać".

A kiedy to wszystko? Zespół Xboxa ma nadzieję, że konsola trafi na rynek w okolicach grudniowych świąt.