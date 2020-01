Xbox Series X podzieli się ekskluzywnymi grami ze starszymi konsolami

Xbox Game Studios chce się upewnić, że inwestycja graczy w Xbox One nadal się opłaci.

Niedawno otrzymaliśmy zwiastun i zapowiedź Hellblade 2: Senua’s Saga od Ninja Theory wraz z wiadomością, że produkcja ta będzie na wyłączność nowej konsoli. Nie oznacza to jednak, że możemy się spodziewać wielu takich tytułów w najbliższym czasie.

Matt Booty - lider Xbox Game Studios, w wywiadzie dla serwisu mcvuk zdradził, że niemal wszystkie tytuły, które zadebiutują w przeciągu około dwóch lat od premiery konsoli Xbox Series X, będą się ukazywać zarówno na niej, jak i Xbox One oraz PC. Amerykański producent chce mieć pewność, że zakup konsoli Xbox One do czasu pojawienia się nowej generacji, będzie nadal opłacalny dla konsumentów.

Oczywiście, taki zabieg nie jest niczym nowym. Gdy debiutowały konsole PlayStation 4 i Xbox One również mieliśmy do czynienia z wieloma tzw. grami cross-genowymi. Za przykład niech posłużą nam takie tytuły jak Assassin’s Creed 4: Black Flag i Call of Duty: Ghosts czy The Last of Us, które pierwotnie zadebiutowały na konsolach siódmej generacji (PlayStation 3 i Xbox 360). Oczywiście należy pamiętać, że choć gracze bez względu na wybór sprzętu mogą liczyć na tą samą zawartość, to już posiadacze nowszych konsol będą mogli cieszyć się lepszą oprawą audio-wizualną czy krótszymi czasami ładowania.

Premiera konsoli Xbox Series X planowana jest na końcówkę 2020 roku.

