Xbox Series X - specyfikacja, cena, data premiery

Xbox Series X to konsola, która ma zastąpić Xbox One. Zbieramy w tym miejscu wszystkie plotki, przecieki i sprawdzone informacje na jej temat!

Spis treści

Project Scarlett czyli przed Xbox Series X

Od końca 2018 roku krążyły w sieci plotki, jakoby Xbox One miało zostać zastąpione przez konsolę o kryptonimie Project Scarlett. Na targach E3 2019, Phil Spencer, prowadzący spotkanie Microsoftu, rozpoczynając dyskusję o nowej generacji konsol Xbox, powiedział krótko i na temat: "Wierzymy, że konsola ma służyć jednej rzeczy: graniu". I zapowiedział, że Project Scarlett zostanie wyposażony w dysk SSD, co ma zredukować do minimum czas ładowania się gier oraz etapów pomiędzy nimi. Więcej informacji prezentował specjalnie przygotowany klip wideo.

13 grudnia Project Scarlett przeszedł do historii. Microsoft zapowiedział, że nowa konsola to Xbox Series X.

Xbox Series X - data premiery

Konsole Xbox Series X trafią do sprzedaży w listopadzie 2020 roku. Będą dostępne dwie wersje - tańsza oraz droższa. Microsoft zarejestrował 31 grudnia 2019 roku znak towarowy, który będzie sloganem reklamowym nowej generacji:"Power Your Dreams". Slogan ten nie jest nowy. A pełna nazwa hasła reklamowego to "Power Your Dreams with Xbox Series X". Tu warto przypomnieć, że w przypadku Xbox One producent wykorzystywał slogan "Jump Ahead".

Według najnowszych wieści, szerząca się epidemia koronawirusa może spowodować, że premiera konsoli zostanie przesunięta na czas nieokreślony.

Xbox Series X - specyfikacja

Aktualnie nie ma oficjalnej specyfikacji, jednak wiemy z wypowiedzi przedstawicieli Microsoftu, że konsola będzie opierać się na procesorze AMD w architekturze Zen2 oraz grafice Navi. Zostanie zastosowana pamięć GDDR6, a całość ma być czterokrotnie mocniejsza od Xbox One. Grafika pozwoli na wykorzystanie przyśpieszenia sprzętowego do ray-tracingu oraz adaptive sync w różnych częstotliwościach. Umożliwi to granie w 4K przy 60fps oraz - prawdopodobnie - 120 fps. Plotki głoszą, że nowa konsola zawierać będzie 12-teraflopowy procesor graficzny oparty na architekturze AMD Ardeno.

22.01.2020 w sieci znalazły się pierwsze zdjęcia następcy Xbox One. Jest to jednak tylko prototyp. Widzimy tam dwa porty USB - prawdopodobnie 3.0 typu A - port Ethernetowy, optyczne wyjście audio, port HDMI oraz szerokie złącze.

Z przodu widać tylko pojedynczy port USB typu A, przycisk zasilania oraz czytnik płyt.

Xbox Series X - cena

Branżowi analitycy przewidują, że konsola Xbox Series X pojawi się na rynku z sugerowaną ceną detaliczną wynoszącą 499,99 dolarów. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o wersję tańszą, czy droższą.

Xbox Series X - gry

Pierwszym zapowiedziany dla konsoli Xbox Series X tytułem jest Halo Infinite. Według dotychczasowych informacji, konsola nie zaoferuje żadnych gier na wyłączność. Microsoft oficjalnie poinformował, że wszystkie gry, które pojawią się na konsoli, dostępne będą również na komputerach PC. Aby w nie zagrać, wystarczy posiadać odpowiednio mocnego peceta.

Phil Spencer, tłumaczy brak tytułów ekskluzywnych w ten sposób: "W dzisiejszym świecie (...) gracze chcą grać ze swoimi przyjaciółmi bez względu na to, z jakiego urządzenia ci przyjaciele korzystają. Ludzie chcą mieć jak największy wybór gier, a twórcy chcą zrobić jak najlepszy użytek z dostępnej technologii. Nie chcesz tego robić z wykluczeniem wszystkich innych. Chcesz dokonać tego ramię w ramię z twórcami, ponieważ chcą oni dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców".

Yves Guillemot, CEO firmy Ubisoft, zdradził 12 lutego, że nowa konsola będzie obsługiwać prawie cały katalog gier poprzedniej konsoli. Wsteczna kompatybilność sprawi, że posiadacze Xbox Series X już w dniu premiery będą mieli dostęp do szerokiej gamy gier.