Xbox Series X - specyfikacja, cena, data premiery [01.05.2020]

Xbox Series X to konsola, która ma zastąpić Xbox One. Zbieramy w tym miejscu wszystkie plotki, przecieki i sprawdzone informacje na jej temat!

Spis treści

Project Scarlett czyli przed Xbox Series X

Od końca 2018 roku krążyły w sieci plotki, jakoby Xbox One miało zostać zastąpione przez konsolę o kryptonimie Project Scarlett. Na targach E3 2019, Phil Spencer, prowadzący spotkanie Microsoftu, rozpoczynając dyskusję o nowej generacji konsol Xbox, powiedział krótko i na temat: "Wierzymy, że konsola ma służyć jednej rzeczy: graniu". I zapowiedział, że Project Scarlett zostanie wyposażony w dysk SSD, co ma zredukować do minimum czas ładowania się gier oraz etapów pomiędzy nimi. Więcej informacji prezentował specjalnie przygotowany klip wideo.

13 grudnia Project Scarlett przeszedł do historii. Microsoft zapowiedział, że nowa konsola to Xbox Series X.

Xbox Series X - data premiery

Konsole Xbox Series X trafią do sprzedaży w listopadzie 2020 roku. Będą dostępne dwie wersje - tańsza oraz droższa. Microsoft zarejestrował 31 grudnia 2019 roku znak towarowy, który będzie sloganem reklamowym nowej generacji:"Power Your Dreams". Slogan ten nie jest nowy. A pełna nazwa hasła reklamowego to "Power Your Dreams with Xbox Series X". Tu warto przypomnieć, że w przypadku Xbox One producent wykorzystywał slogan "Jump Ahead".

Według najnowszych wieści, szerząca się epidemia koronawirusa może spowodować, że premiera konsoli zostanie przesunięta na czas nieokreślony.

Xbox Series X - specyfikacja

Aktualnie nie ma oficjalnej specyfikacji, jednak wiemy z wypowiedzi przedstawicieli Microsoftu, że konsola będzie opierać się na procesorze AMD w architekturze Zen2 oraz grafice Navi. Zostanie zastosowana pamięć GDDR6, a całość ma być czterokrotnie mocniejsza od Xbox One. Grafika pozwoli na wykorzystanie przyśpieszenia sprzętowego do ray-tracingu oraz adaptive sync w różnych częstotliwościach. Umożliwi to granie w 4K przy 60fps oraz - prawdopodobnie - 120 fps. Plotki głoszą, że nowa konsola zawierać będzie 12-teraflopowy procesor graficzny oparty na architekturze AMD Ardeno.

22.01.2020 w sieci znalazły się pierwsze zdjęcia następcy Xbox One. Jest to jednak tylko prototyp. Widzimy tam dwa porty USB - prawdopodobnie 3.0 typu A - port Ethernetowy, optyczne wyjście audio, port HDMI oraz szerokie złącze.

Z przodu widać tylko pojedynczy port USB typu A, przycisk zasilania oraz czytnik płyt.

Xbox Series X - cena

Branżowi analitycy przewidują, że konsola Xbox Series X pojawi się na rynku z sugerowaną ceną detaliczną wynoszącą 499,99 dolarów. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o wersję tańszą, czy droższą.

Xbox Series X - gry

Pierwszym zapowiedziany dla konsoli Xbox Series X tytułem jest Halo Infinite. Według dotychczasowych informacji, konsola nie zaoferuje żadnych gier na wyłączność. Microsoft oficjalnie poinformował, że wszystkie gry, które pojawią się na konsoli, dostępne będą również na komputerach PC. Aby w nie zagrać, wystarczy posiadać odpowiednio mocnego peceta.

Phil Spencer, tłumaczy brak tytułów ekskluzywnych w ten sposób: "W dzisiejszym świecie (...) gracze chcą grać ze swoimi przyjaciółmi bez względu na to, z jakiego urządzenia ci przyjaciele korzystają. Ludzie chcą mieć jak największy wybór gier, a twórcy chcą zrobić jak najlepszy użytek z dostępnej technologii. Nie chcesz tego robić z wykluczeniem wszystkich innych. Chcesz dokonać tego ramię w ramię z twórcami, ponieważ chcą oni dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców".

Yves Guillemot, CEO firmy Ubisoft, zdradził 12 lutego, że nowa konsola będzie obsługiwać prawie cały katalog gier poprzedniej konsoli. Wsteczna kompatybilność sprawi, że posiadacze Xbox Series X już w dniu premiery będą mieli dostęp do szerokiej gamy gier.

AKTUALIZACJA 20.02.2020

W sieci pojawiają się informacje o drugim, mniej wydajnym modelu konsoli oznaczonym nazwą kodową Lockhart. Konsola nie została oficjalnie zapowiedziana, ale coraz dokładniejsze przecieki sugerują, że faktycznie zostanie wprowadzona na rynek. Użytkownik Reddita o nicku _rogame odkrył nowe niezidentyfikowane APU od AMD. Model ten posiada osiem rdzeni Ryzen o taktowaniu 4,0 GHz wspieranych przez 16 GB pamięci RAM oraz VRAM, z czego 12 GB jest pamięcią RAM, a 4 GB pamięcią VRAM. Szczegóły na temat wbudowanego w APU układu graficznego w chwili obecnej nie są znane. Możliwe, że konsola Xbox S/Lockhart w rzeczywistości okaże się wydajniejsza, niż początkowo sądzono. Najnowszy układ APU posiada wydajność graficzną, która może konkurować z kartą graficzną Radeon RX 5600 XT.

AKTUALIZACJA 24.02.2020

Microsoft bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi ujawnił szczegóły specyfikacji Xbox Series X. Konsola wykorzystywać będzie specjalnie zaprojektowany procesor, bazujący na architekturze AMD Zen 2 i RDNA 2. Sama tylko karta graficzna zapewni nam moc obliczeniową na poziomie 12 teraflopów (TFLOPS), dla porównania, najmocniejsza obecnie konsola na rynku - Xbox One X, może się pochwalić GPU o mocy 6 teraflopów. Za sprawią pojemnego dysku SSD, skróceniu ulegną ekrany ładowania. Xbox Series X zapewni nam również pełne wsparcie dla takich technologii, jak VRS (Variable Rate Shading) czy raytracking. Szef Xboxa ujawnił także, że standardem dla Xbox Series X będzie 60 kl./s, to jednak nie wszystko, nowa konsola Microsoftu pozwoli na wyświetlanie obrazu nawet w 120 klatkach na sekundę!

Nie samym sprzętem jednak gracz żyje. Amerykański producent poinformował, że już w dniu premiery Xbox Series X otrzyma kompatybilność wsteczną (aż do produkcji z pierwszej konsoli Xbox) oraz dostęp do bogatej biblioteki gier z usługi Xbox Game Pass. Gracze sięgający po cyfrowe wersje gier, z pewnością ucieszą się również z nowego sytemu, który pozwoli kupić nam jedną wersję gry, a następnie cieszyć się nią na dowolnej konsoli. Funkcja ta będzie działać ze wszystkimi tytułami tworzonymi w wewnętrznych zespołach Microsoftu, jednak producent już teraz zapowiedział, że zewnętrzni deweloperzy również będą mogli z niej skorzystać, aby uprościć graczom zakupy.

AKTUALIZACJA 28.02.2020

Potwierdzono obecność na Xbox Series X następujących tytułów: Cyberpunk 2077 oraz Baldur's Gate 3.

AKTUALIZACJA 19.03.2020

Microsoft podał oficjalną specyfikację konsoli Xbox Series X:

Procesor: 8-rdzeniowy, 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT), zmodyfikowana architektura Zen 2

Procesor graficzny: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz, zmodyfikowana mikroarchitektura RDNA 2

Rozmiar rdzenia procesora: 360,45 mm2

Proces technologiczny: ulepszony 7nm

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6, szyna 320mb

Przepustowość pamięci:10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Pamięć wewnętrzna: 1 TB NVME SSD

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana, z własnym blokiem dekompresyjnym)

Możliwość rozszerzenia pamięci: karta 1 TB

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków poprzez USB 3.2

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Wydajność: 4K @ 60 FPS -120 FPS

Microsoft obiecuje znacznie szybszy czas ładowania gier, co jest możliwe nie tylko dzięki wydajnym podzespołom, ale również zaimplementowaniu pewnych rozwiązań technicznych. Co ciekawe - miały one pojawić się już przy aktualnej konsoli Xbox, jednak ostatecznie się w niej nie znalazły. Wysoka wydajność to zasługa architektury Xbox Velocty Architecture - pozwala ona na optymalną współpracę sprzętu oraz oprogramowania, ma być także rewolucyjną zmianą w streamingu gier. Jest to odpowiedź producenta na współczesne produkcje AAA, które charakteryzuje duży, otwarty świat (jak Final Fantasy XV, Assassin’s Creed Odyssey czy Red Dead Redemption 2). Dlatego też elementem konsoli jest pojemny dysk SSD i możliwość rozszerzania pamięci.

Inne istotne nowości to technologia Dynamic Latency Input (DLI), umożliwiająca wsparcie dla HDMI 2.1 wraz z elementami dedykowanymi grom, jak odświeżanie ekranu 120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) czy tryb Auto Low Latency. Co ciekawe, zespół opracowujący Xbox Series X już od dwóch lat pracuje z "czołowymi producentami telewizorów" nad takim przystosowaniem ich produktów, aby mogły stać się częścią ekosystemu Xboxa.

Jeśli chodzi o kompatybilność wsteczną - będzie pełna dla tytułów z Xbox One oraz Xbox 360. Co więcej - stare tytuły będą podrasowane możliwościami dawanymi przez nowy sprzęt, a więc zwiększy się ich fps, rozdzielczość, czas ładowania, płynność i wszystkie inne elementy. Jak określa to Peggy Lo, stojąca na czele zespołu zajmującego kompatybilnością: "Xbox Series X będzie jak wejście do parku rozrywki, w którym możesz ze wszystkiego korzystać".

AKTUALIZACJA 24.03.2020

Najnowsze doniesienia wskazują, że Xbox Series X w połączeniu z ekskluzywnymi grami pozwoli zaoferować rozgrywkę w 4K przy zachowaniu 120 klatek na sekundę. Do tej pory możliwości takich nie posiada żadna inna konsola dostępna na rynku.

AKTUALIZACJA 02.04.2020

Balthazar Auger - lider studia Nimble Giant Entertainment - uważa, że choć Xbox Series X faktycznie zapewni większą wydajność, to odczujemy ją jedynie w przypadku tytułów na wyłączność, jak np. Senua's Saga: Hellblade II czy Halo Infinite. W przypadku tytułów multiplatformowych, różnice w mocy pomiędzy poszczególnymi platformami nie odegrają znaczącej roli.

AKTUALIZACJA 19.04.2020

Premiera nowej konsoli na E3 2020 nie odbędzie się z powodu odwołania imprezy. Video Games Chronicle dotarło do informacji wskazujących, że Xbox Series X również może zostać zaprezentowany wcześniej, niż zapowiadano.

AKTUALIZACJA 24.04.2020

Phil Spencer, stojący na czele gamingowego oddziału Microsoftu, podzielił się za pośrednictwem Twittera, kilkoma ciekawostkami. Przede wszystkim, pochwalił on zespoły odpowiedzialne za rozwój i promocje nowej konsoli. Przy okazji dodał on również, że nigdy nie był bardziej podekscytowany planami marki Xbox. Plany te powiązane są najprawdopodobniej z prezentacjami nowych gier, których, jak potwierdził Spencer, możemy spodziewać się już niebawem.