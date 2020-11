Xbox Series X - specyfikacja, cena, data premiery [09.11.2020]

Xbox Series X to konsola, która ma zastąpić Xbox One. Zbieramy w tym miejscu wszystkie plotki, przecieki i sprawdzone informacje na jej temat!

Xbox Series X – design

Pod względem designu Xbox Series X prezentuje się zupełnie inaczej niż jego poprzednicy. Po pierwsze, konsola nowej generacji ma pionową konstrukcję typu tower, która przypomina gamingowego peceta. Na szczęście, Microsoft potwierdził już, że nowego Xboksa będziemy mogli ustawić zarówno w poziomie, jak i pionie.

Urządzenie jest tak skonstruowane, że bez względu na to jak zdecydujemy się je położyć, będziemy mogli z niego komfortowo korzystać, bez obaw o przegrzanie konsoli.

Xbox Series X

Choć wymiary Xbox Series X nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, to spekuluje się inż nowa konsola Microsoftu będzie bryłą o wymiarach: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm (szer. x gł. x wys.). Waga urządzenia wyniesie około 4,45 kg.

Aktualizacja 06.10.2020

Jeśli chcecie przekonać się jak konsole Xbox Series X i Series S prezentują się w rzeczywistości, to zapraszamy do obejrzenia matariału z "unboxingu" przygotowanego przez kanał Unbox Therapy.

Xbox Series X – specyfikacja

Microsoft ujawnił już oficjalną specyfikację konsoli Xbox Series X i prezentuje się ona następująco:

Procesor: 8-rdzeniowy, 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT), zmodyfikowana architektura Zen 2

Procesor graficzny: 12 TFLOPS, 52 CUs (1,825 GHz), zmodyfikowana mikroarchitektura RDNA 2

Rozmiar rdzenia procesora: 360,45 mm2

Proces technologiczny: ulepszony 7nm

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6, szyna 320mb

Przepustowość pamięci: 10GB (560 GB), 6GB (336 GB/s)

Pamięć wewnętrzna: 1 TB NVME SSD

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana, z własnym blokiem dekompresyjnym)

Możliwość rozszerzenia pamięci: karta 1 TB

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków poprzez USB 3.2

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Wydajność: 4K 60 FPS - 120 FPS

Microsoft obiecuje znacznie szybszy czas ładowania gier, co jest możliwe nie tylko dzięki wydajnym podzespołom, ale również zaimplementowaniu pewnych rozwiązań technicznych.

Wysoka wydajność to zasługa architektury Xbox Velocty Architecture - pozwala ona na optymalną współpracę sprzętu oraz oprogramowania, ma być także rewolucyjną zmianą w streamingu gier. Jest to odpowiedź producenta na współczesne produkcje AAA, które charakteryzuje duży, otwarty świat (jak np. Assassin’s Creed Odyssey czy Red Dead Redemption 2). Dlatego też elementem konsoli jest pojemny dysk SSD i możliwość łatwego rozszerzania pamięci.

W Xbox Series X łatwo rozszerzymy pamięć konsoli

Inne istotne nowości to technologia Dynamic Latency Input (DLI), umożliwiająca wsparcie dla HDMI 2.1 wraz z elementami dedykowanymi grom, jak odświeżanie ekranu 120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) czy tryb Auto Low Latency. Co ciekawe, zespół opracowujący Xbox Series X już od dwóch lat pracuje z "czołowymi producentami telewizorów" (jak choćby Samsung) nad takim przystosowaniem ich produktów, aby mogły stać się częścią ekosystemu Xboxa.

Xbox Series X – wydajność i możliwości

„Na papierze” Xbox Series X prezentuje się lepiej od konkurencyjnego sprzętu Sony. Zdaniem Alexandra Battaglii - jednego z przedstawicieli popularnego serwisu Digital Foundry, konsola Microsoftu jest po prostu wyraźnie mocniejsza od sprzętu Sony i dalsza dyskusja na ten temat nie ma najmniejszego sensu. Zdaniem Bataglii, problemy po stronie konsoli "giganta z Redmond" mogą się pojawić tylko w dwóch przypadkach: deweloperzy zdecydują się na zbyt wysokie ustawienia i rozdzielczość lub popełnią błędy przy optymalizacji gry. Specjalista dodał również, że "czasem po prostu jedne rzeczy są lepsze od innych, jak np. GeForce RTX 2080 jest lepszy od RTX'a 2060".

Wysoka wydajność Xbox Series X ma sprawić, że niektóre tytuły zaoferują nam rozgrywkę w 4K przy zachowaniu 120 klatek na sekundę. Potwierdzili to już zresztą przedstawiciele studia Dynamic Voltage Games, którzy obecnie pracują nad tytułem na wyłączność Xbox Series X. Płynną rozgrywkę (w 120 kl./s) zaoferuje również gra Dirt 5 od Codemasters, choć już nie w rozdzielczości 4K.

Choć to wszystko brzmi nader optymistycznie, to nasz entuzjazm studzi nieco Balthazar Auger - lider studia Nimble Giant Entertainment, które obecnie pracuje nad sieciowym shooterem Quantum League. Auger uważa, że choć Xbox Series X faktycznie zapewni większą wydajność, to odczujemy ją jedynie w przypadku tytułów na wyłączność, jak np. Senua's Saga: Hellblade II czy Halo Infinite. W przypadku tytułów multiplatformowych, różnice w mocy pomiędzy poszczególnymi platformami nie odegrają znaczącej roli.

Myślę, że będzie to miało znaczenie głównie dla tytułów ekskluzywnych konsoli Xbox, które będą mogły być zaprogramowane tak, aby w pełni wykorzystać potencjał mocy sprzętu. Wszyscy programiści tworzący tytuły wieloplatformowe są związani sprzętem docelowym o najniższej specyfikacji, więc jedyną zaletą dodatkowej mocy Xbox Series X, jaką mogę sobie wyobrazić, byłaby stabilizacja klatek przy wyższych rozdzielczościach. - Balthazar Auger

Aktualizacja 06.10.2020

Konsola Xbox Series X trafiła już do pierwszych recenzentów i testerów, wśród nich znalazła się m.in. redakcja Digital Foundry, która podzieliła się z nami pierwszymi wrażeniami z użytkowania konsoli. Na razie testerzy mogą sprawdzić jedynie, jak nowy sprzęt Microsoftu sprawuje się w przypadku starszych tytułów. Jednak już tutaj widać zauważalny wzrost wydajności w porównaniu do najmocniejszej obecnie konsoli na rynku - Xbox One X. W większości przypadków bezproblemowo udało się uruchomić gry w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Warto tu jednak podkreślić, że dotyczy to głównie gier, które nie otrzymały jeszcze oficjalnie żadnych aktualizacji od deweloperów. Mówimy tu zatem "jedynie" o wsparciu sprzętowym.

Co więcej, posiadacze Xbox Series X, którzy będą chcieli nadrobić zaległości growe (a takowych na pewno nie zabraknie) będą mogli liczyć na znacznie krótsze czasy ładowania. Za przykład niech nam posłuży Final Fantasy XV. Czas spędzony na ekranie ładowania został skrócony z około 58 sekund na Xbox One X do zaledwie 15 sekund na Xbox Series X.

Aktualizacja 03.11.2020

Microsoft nie przestaje promować swoich najnowszych konsol. Amerykański producent przygotował obszerny, blisko 15 minutowy materiał wideo, na którym możemy podziwiać, nowy interfejs dedykowany wyłącznie Xbox Series X. Dodatkowo, możemy zobaczyć jak w praktyce sprawuje się konsola oraz niektóre z jej wyjątkowych funkcji, w tym tryb "quick resume". Pozwala on na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy kilkoma grami i kontynuowanie rozgrywki dokładnie w miejscu, w którym ją zakończyliśmy. Bez zbędnych ekranów ładowania i marnowania czasu.

Bez wątpienia sporą rolę w tak szybkiej pracy Xbox Series X odgrywa dysk SSD. Jeśli jesteście ciekawi, która z konsol nowej generacji - PS5 czy XSX, ma lepszy dysk SSD, to postanowiliśmy to sprawdzić. Wynik naszego porównania możecie sprawdzić tutaj.

Xbox Series X – gry

Microsoft obrał odmienną drogę od Sony (i PlayStation 5), co do tytułów na wyłączność. Amerykański producent chce połączyć wszystkie swoje systemy i urządzenia pod jednym szyldem – Xbox. Co oznacza to dla nas – graczy? Otóż, jak zdradził lider Xbox Game Studios – Matt Booty, niemal wszystkie tytuły, które zadebiutują w przeciągu około dwóch lat od premiery konsoli Xbox Series X, będą się ukazywać zarówno na niej, jak i na Xbox One oraz PC. Amerykański producent chce mieć pewność, że zakup konsoli Xbox One do czasu pojawienia się nowej generacji, będzie nadal opłacalny dla konsumentów. Oznacza to, że Xbox X Series nie będzie mógł się pochwalić prawdziwymi tytułami na wyłączność przez co najmniej dwa lata od debiutu.

Tak będą prezentować się pudełka z grami na Xbox Series X

Phil Spencer – szef marki Xbox, tłumaczy brak tytułów ekskluzywnych w następujący sposób: "W dzisiejszym świecie (...) gracze chcą grać ze swoimi przyjaciółmi bez względu na to, z jakiego urządzenia ci przyjaciele korzystają. Ludzie chcą mieć jak największy wybór gier, a twórcy chcą zrobić jak najlepszy użytek z dostępnej technologii. Nie chcesz tego robić z wykluczeniem wszystkich innych. Chcesz dokonać tego ramię w ramię z twórcami, ponieważ chcą oni dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców".

Oczywiście nie oznacza to, że ciekawych produkcji, które wykorzystają potencjał Xbox Series X, zabraknie. Trwają już prace nad m.in. Halo Infinte oraz Senua’s Saga: Hellblade II.

Co więcej, Phil Spencer zakomunikował, iż Xbox Series X otrzyma największy i najlepszy zestaw tytułów startowych w historii Microsoftu. Cel ten uda się osiągnąć dzięki ciężkiej pracy wielu wewnętrznych zespołów, jak również usłudze Xbox Games Pass i wstecznej kompatybilności.

Aktualizacja 12.08.2020

Podczas Xbox Games Showcase Microsoft zaprezentował nam mnóstwo gier, które ostatecznie trafią na Xbox Series X (choć część z nich również na Xbox One). Na pierwszy plan wysuwają się takie tytuły ekskluzywne jak: Halo Infinite, nowy Fable, State of Decay 3 czy Avowed - nowy RPG od studia Obsidian, którego akcja toczy się w tym samym świecie co znakomite Pillars of Eternity. Cichym bohaterem prezentacji został jednak Stalker 2, który już w dniu premiery "wyciśnie ostatnie soki" z Xbox Series X. Co więcej, produkcja ta będzie przez pewien czas dostępna wyłącznie na urządzeniach Microsoftu.

Aktualizacja 06.10.2020

Jednym z najczęstszych zarzutów wobec Microsoftu i konsol Xbox był brak odpowiedniej ilości tytułów na wyłączność. Po części spowodowane było to m.in. stosunkowo niewielką liczbą wewnętrznych zespołów producenta, które są ogólnie zebrane pod szyldem Xbox Game Studios. W ostatnich latach Microsoft regularnie powiększał swój dział zajmujący się tworzeniem gier, a do "giganta z Redmond" dołączyły m.in. takie studia jak: InXile Entertainment, Obsidian Entertainment czy Ninja Theory. To jednak wszystko blednie wobec najnowszego nabytku Microsoftu - ZeniMax Media, czyli firmy macierzystej Bethesdy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 7,5 miliarda dolarów. W zamian za tę "górę" pieniędzy, Xbox Game Studios wzbogaciło się o aż osiem nowych zespołów: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios. Co więcej, to do Microsoftu należą teraz takie marki jak: Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey czy The Evil Within.

Co to oznacza dla nas - graczy? Cóż, osoby wyczekujące premier takich produkcji jak The Elder Scrolls VI czy Starfield muszą liczyć się z tym, że na PlayStation 5 ich zabraknie. Szef marki Xbox - Phil Spencer, zapowiedział, że jego firma uszanuje dotychczasowe umowy Zenimax Media. Oznacza to, że gry takie jak "Deathloop" oraz "Ghostwire Tokyo" trafią, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, również na konsolę Sony. Co zaś się tyczy kolejnych gier, to tu sprawa nie jest już tak klarowna. Microsoft potwierdził, że będzie indywidualnie podchodził do wszystkich produkcji stworzonych przez nowe studia i obecnie nie może potwierdzić czy trafią one na inne platformy niż Xbox/PC.

The Elder Scrolls VI na wyłączność Xbox Series X? Teraz to możliwe

Aktualizacja 03.11.2020

Choć na start nowej generacji Microsoftowi brakuje tytułów na wyłączność, to m.in. dzięki usłudze Xbox Games Pass gracze z całą pewnością nie będą mogli narzekać na nudę. Szczególnie, że coraz więcej produkcji trafia do Game Pass już w dniu swojej premiery. Co więcej, nie dotyczy to tylko gier przygotowanych przez wewnętrzne studia producenta. Microsoft i studio Bungie potwierdzili, że gra Destiny 2: Beyond Light już w dniu debiutu - 10 listopada, będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. Jest to wyraźny sygnał, sugerujący, że w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych produkcji od zewnętrznych deweloperów, które trafia do usługi abonamentowej Microsoftu już pierwszego dnia na rynku.

Na temat przyszłości gier od Xbox Game Studios wypowiedział się Phil Spencer - CEO marki Xbox. Zdradził on, że choć cieszy go, iż w bibliotece Game Pass znajduje się wiele gier sieciowych, do których gracze regularnie wracają, to z chęcią przywitałby więcej gier dla jednego gracza. Spencer nie ukrywa, że obecnie w portfolio jego firmy znajduje się za mało takich produkcji i zamierza to zmienić. Zarówno ogromne gry z otwartym światem, jak i bardziej intymne przygody dedykowane solowej rozgrywce, mają się regularnie pojawiać na Xbox Series X podczas dziewiątej generacji konsol.

Xbox Series X – kompatybilność wsteczna, Xbox Smart Delivery i Xbox Game Pass

Microsoft już w obecnej generacji wprowadził wiele ciekawych rozwiązań, jak choćby kompatybilność wsteczną czy usługę abonamentową Xbox Games Pass. Amerykański producent ma zamiar rozwijać je dalej i już w dniu premiery, Xbox Series X otrzyma kompatybilność wsteczną (aż do produkcji z pierwszej konsoli Xbox), jak również dostęp do bogatej biblioteki gier z Xbox Game Pass (w tym do premierowych wydań dzieł od wewnętrznych zespołów Microsoftu).

Co istotne, starsze produkcje będą wyglądać na nowym sprzęcie znacznie lepiej niż w dniu premiery. Jak zapewnił Phil Spencer, dzięki nowej technice rekonstrukcji HDR firmy Microsoft i funkcji szybkiego wznowienia, starsze tytuły będą wyglądać na Xbox Sereis X znakomicie, a to wszystko bez konieczności dodatkowej pracy ze strony programistów.

Dodatkowo, gry z Xbox One opatrzone logiem „Optimized for Xbox Series X” będą mogły liczyć m.in. na: szybsze ekrany ładowania, działanie w wyższych rozdzielczościach i większą liczbę klatek na sekundę.

Graczy ucieszy również nowy system - Xbox Smart Delivery. Sprawi on, że kupując jedną wersję gry (np. na Xbox One), bez żadnych dodatkowych opłat będziemy mogli cieszyć się wybranym tytułem na dowolnej konsoli. Co więcej, możliwe będzie swobodne przenoszenie zapisanych danych pomiędzy obecną i przyszłą generacją sprzętu. Warto jednak podkreślić, że wiele zależy tu od konkretnego tytuły i dewelopera. Funkcja ta będzie działać ze wszystkimi tytułami tworzonymi w wewnętrznych zespołach Microsoftu, jednak producent już teraz zapowiedział, że zewnętrzni deweloperzy również będą mogli z niej skorzystać, aby uprościć graczom zakupy. Co istotne, przedstawiciele Microsoftu potwierdzili już, że dotyczy to zarówno wydań pudełkowych, jak i cyfrowych.

Aktualizacja 22.10.2020

Kompatybilność wsteczna w połączeniu z abonamentem Game Pass ma być chlubą Microsoftu w dziewiątej generacji konsol. Co więcej, producent nie ma zamiaru ogranicza się do wspierania jedynie konsoli Xbox Series X (choć to ona pozostaje w centrum ekosystemu Producenta). Phil Spencer - szef marki Xbox, zdradził w wywiadzie dla serwisu Kotaku, że jego firma ma ogromne plany związane z "graniem w chmurze". Usługa xCloud już teraz pozwala ogrywać wybrane produkcje z Xbox One na smartfonach. Możliwe, że w przyszłości zostanie ona rozszerzona o kolejne urządzenia, a konkretnie o konsolę ósmej generacji od amerykańskiego producenta. Zdaniem Spencera, Xbox One ma wszystko, aby móc sprawnie odtwarzać tytuły na wyłączność Xbox Series X.

Jeśli zastanawialiście się nad sprzedażą wysłużonego już Xboxa, to warto się wstrzymać. Wielce prawdopodobne, że dzięki "chmurze" będziecie mogli korzystać z konsoli jeszcze przez wiele lat.

Aktualizacja 09.11.2020

Wsteczna kompatybilność to jeden z największych atutów Xbox Series X. Jak dobrze konsola radzi sobie z "wskrzeszaniem" starszych tytułów możemy podziwiać na przykładzie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. YouTuber - rubhen925, opublikował obszerny gameplay z dzieła CD Projekt RED, na którym wyraźnie widać, że produkcja działa znacznie lepiej niż na starszych konsolach, a ekrany ładowania praktycznie nie istnieją. Należy przy tym podkreślić, że jest to Wiedźmin 3 uruchomiony jedynie we wstecznej kompatybilności. Przedstawiciele polskiego studia potwierdzili już, że do gry zawita niebawem aktualizacja, która znacznie upiększy przygody Geralta i pozwoli w pełni wykorzystać moc konsol nowej generacji.

Xbox Series X – data premiery

Microsoft wciąż milczy na temat dokładnej daty premiery Xbox Series X. Oficjalne stanowisko amerykańskiego producenta jest następujące - „Xbox Series X trafi do sprzedaży w okresie świątecznym 2020 roku”.

Dziennikarz i leakster Roberto Serrano ujawnił, że z informacji, do których udało mu się dotrzeć wynika, iż Xbox Series X zadebiutuje 26 listopada bieżącego roku. Co ciekawe, to samo źródło podaje, że dzień później zadebiutuje konkurencyjny sprzęt Sony – PlayStation 5.

Aktualizacja 12.08.2020

Jeszcze w sierpniu powinniśmy otrzymać konkretne informacje na temat daty premiery i ceny konsoli Xbox Series X. Phil Spencer, w wywiadzie dla popularnej Youtuberki - iJustine, zdradził, że już w sierpniu będzie mógł podzielić się z nami kolejnymi informacjami na temat przyszłości marki Xbox. Spekuluje się również, że Microsoft początkowo chciał wstrzymać się z tym komunikatem do września, ale liczne "przecieki" na temat daty premiery spowodowały, że ostatecznie producent był zmuszony zmienić swoje plany.

O jakich "przeciekach" mowa? Między innymi o tych dostarczonych przez leakstera o pseudonimie Zack S, który w swoich rękach ma już nową wersję kontrolera Xbox. Nie byłoby w tym jeszcze nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w pudełku znajdowały się również informacje na temat drugiej konsoli dziewiątej generacji od Microsoftu - Xbox Series S, oraz poważne poszlaki co do daty premiery Xbox Series X. Według informacji przedstawionych przez Zack S możemy się spodziewać, że nowy sprzęt Microsoftu trafi na rynek już 5 listopada, więcej o tym przeczytacie tutaj.

Aktualizacja 09.09.2020

Koniec przypuszczeń i spekulacji, Microsoft oficjalnie poinformował, że nowa generacja konsol rozpocznie się już 10 listopada wraz z premierą Xbox Series X. Poznaliśmy również datę startu zamówień przedpremierowych, te rozpoczną się już 22 września. Jesteście ciekawi ceny konsoli? Sprawdźcie poniżej.

Xbox Series X – cena

Cena i data premiery to obecnie największe niewiadome dotyczące nowej konsoli Microsoftu. Spekulacji na temat tej pierwszej było już bez liku. Niektórzy, sugerując się podzespołami konsoli sugerowali, że ta może kosztować nawet 699 dolarów (~ 2720 złotych). Inni z kolei, że Microsoft nie będzie chciał przekroczyć „magicznej bariery” wynoszącej 500 dolarów (~ 1940 zł).

Odnośnie ceny Xbox Series X wypowiedział się m.in. Michael Pachter - analityk rynku z firmy Wedbush Securities. Jego zdaniem Microsoft nie chce powtórzyć błędów sprzed lat i czeka na ogłoszenie ceny PlayStation 5 przez Sony, aby następnie zaoferować swój sprzęt w znacznie niższej cenie. Analityk uważa, że "gigant z Redmond" jest gotów początkowo tracić na sprzedaży konsol, aby tylko wyprzedzić konkurencję i później "odbić" sobie na sprzedaży gier.

Podobnego zdania jest Peter Moore, który przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w Electronic Arts i Microsofcie. Jego zdaniem, obydwie firmy kalkulują obecnie, na jak duże straty ze sprzedaży konsol mogą sobie pozwolić w pierwszych 12/18 miesiącach i czy będą mogły to nadrobić softwarem.

Zarówno Sony, jak i Microsoft zdają sobie sprawę, że wysoka cena konsoli może być ostatecznie jednym z kluczowych elementów, jakim przy jej zakupie sugerować się będą gracze.

Aktualizacja 09.09.2020

Największa tajemnica Xbox Series X została ujawniona. Wbrew wcześniejszym obawom, Microsoft bardzo pozytywnie wycenił swój najnowszy sprzęt. Za konsolę dziewiątej generacji od amerykańśkiego producenta przyjdzie nam zapłacić w Polsce 2249 złotych.

Aktualizacja 09.11.2020

Już jutro odbędzie się premiera konsol Xbox Series X i Xbox Series S w Polsce. Z myślą o osobach, które zastanawiają się jeszcze nad zakupem, przygotowaliśmy przegląd najciekawszych przedsprzedażowych ofert i zestawów.

Xbox Series S - specyfikacja, cena, data premiery

Xbox Series S to druga konsola Microsoftu, która należeć będzie do dziewiątej generacji. Najmłodszy sprzęt z rodziny Xbox jest wyraźnie mniejszy od swojego brata i charakteryzuje się odmiennym designem. Niech was jednak nie zwiodą jego gabaryty. W tym niewielkim opakowani kryje się wielka moc.

Xbox Series S

Konsola będzie w stanie zapewnić nam płynną rozgrywkę w 120 kl./s i rozdzielczości 1440p. Co więcej, możliwe również będzie przesyłanie strumieniowe multimediów i upscaling gier do 4K. Na co jeszcze możemy liczyć? Wsparcie dla technologii ray tracing oraz super krótkie czasy ładowania. Te ostania udało się osiągnąć za pomocą dysku SSD. Niestety, w przypadku Xbox Series S jego pojemność wyniesie zaledwie 512 GB.

Niezwykle pozytywnie zaskakuje również cena urządzenia, która w Polsce wynosić będzie 1349 złotych. Premiera konsoli Xbox Series S odbędzie się równolegle z debiutem Series X, czyli 10 listopada.

Aktualizacja 22.10.2020

Czy Xbox Series S spowolni rozwój gier podczas dziewiątej generacji konsol? Takiego zdania jest legendarny twórca - David Cage. Założyciel studia Quantic Dream (Heavy Rain i Detroit Become Human) stwierdził w wywiadzie dla serwisu Wccftech że decyzja Microsoftu o stworzeniu Xbox Series S spowodowała, że rynek konsolowy niebezpiecznie mocno zbliżył się do PC-tów, gdzie istnieje wiele urządzeń o różnej konfiguracji. Sprawia to, że twórcy gier muszą znacznie więcej czasu poświęcać na odpowiednią optymalizację swoich dzieł, co na konsolach nie było do tej pory problemem. Dodaje on, że większość deweloperów tworząc gry z myślą o konsolach, będzie dostosowywać ustawienia graficzne do najsłabszego urządzenia na rynku, czyli właśnie Xbox Series S, co automatycznie może spowodować, że wersje na topowe urządzenia nie otrzymają należytej uwagi.

Xbox All Access - co to jest i czy warto?

Microsoft poinformował, że usługa Xbox All Access trafi niebawem do Polski, czym ona jest i co nam oferuje? Już śpieszymy z wyjaśnieniami.

W dużym uproszczeniu, Xbox All Access umożliwi nam zakup konsol Xbox wraz z subskrypcją Game Pass Ultimate, które będziemy mogli spacać w formie wygodnych, comiesięcznych rat przez 24 miesiące. Całość działa bardzo podobnie do zakupu nowego smartfonu wraz z abonamentem u jednego z operatorów.

Zamiast jednorazowo wydać na Xbox Series X niemal 2250 złotych, Xbox All Access umożliwi nam zakup konsoli w abonamencie, który kosztować nas będzie 145 złotych miesięcznie przez dwa lata. Należy przy tym jednak pamiętać, że w ramach All Access otrzymujemy również Game Pass Ultimate, który kosztuje około 55 złotych miesięcznie. Całość prezetnuje się zatem nader atrakcyjnie.

Amerykański producent przygotował dla nas kilka modeli konsol Xbox dostepnych w ramach abonamentu All Access. Oto jak prezentują się szczegóły poszczególnych ofert:

Xbox One S - wysłużony już model z obecnej generacji, za 99 zł miesięcznie przez 24 miesiące

Xbox Series S - tańszy i mniejszy model z dziewiątej generacji, za 109zł miesięcznie przez 24 miesiące

Xbox Series X - droższy i najpotężniejszy model z z dziewiątej generacji, za 145 zł miesięcznie przez 24 miesiące

Więcej informacji na temat dostępności usługi możecie znaleźć na stronie oficjalnego partnera Microsoftu w Polsce - firmy Meda Expert.

Aktualizacja 03.11.2020

Choć Xbox Series X, to przede wszystkim konsola do gier, to nie zapominajmy, że od współczesnych urządzeń wymagamy nieco więcej. Microsoft z całą pewnością jest tego świadom, dlatego też ujawnił listę aplikacji, które już w dniu premiery urządzenia pozwolą nam cieszyć się nie tylko nowymi grami, ale również ulubionym filmami, serialami i muzyką.

Już w dniu premiery konsol Xbox Series X i S będziemy mogli skorzystać z takich popularnych serwisów jak: Netflix, HBO Max, Spotify, YouTube czy Apple TV. W przyszłości dostępna będzie również platforma streamingowa Disney+ (gdy ta pojawi się w Polsce).

Aktualizacja 09.11.2020

Microsoft chce za wszelką cenę zapewnić graczom swobodę wyboru. Dotyczy to nie tylko gier, ale również urządzeń i dodatków. Między innymi, dzięki project xCloud możliwe jest bowiem łatwe przenoszenie rozgrywki pomiędzy konsolą, PC, a samrtfonem. Nie dziwią nas zatem najnowsze informacje z obozu "zielonych", według których nie tylko z łatwością rozszerzymy pamięć zewnętrzną konsoli, ale również wymienimi już zamontownay wewnątrz Xbox Series X i Series S dysk SSD.

Dysk SSD w nowych konsolach Microsoftu nie jest wlutowany w płytę główną i producent postanowił to wykorzystać. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, bez większego problemu będziecie mogli samodzielnie wymienić dyski SSD umieszczone wewnątrz konsol. Jedynym warunkiem jest posiadanie kompatybilnego dysku w formacie NVMe ze złączem M.2 (2230). Tymczasem, PS5 nie pozwoli nam nawet zainstalować gier na zewnętrznym nośniku danych.