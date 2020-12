Xbox Series X - sprawdź, w jakich sklepach można jeszcze kupić konsole [1.12.2020]

Nie tylko PlayStation 5, ale również konsole Xbox Series X i Xbox Series S stały się w Polce towarem deficytowym. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić nowy sprzęt Microsoftu.

Przedstawiciele Microsoftu zdążyli się już pochwalić, że konsole dziewiątej generacji zanotowały najlepszy start w historii marki. Choć dokładnych liczb jeszcze nie podano, to coś musi być na rzeczy bowiem zdobycie Xbox Series X czy Xbox Series S graniczy obecnie z cudem. Sytuacja ta jest nieco lepsza w Polsce, ale jeśli chcecie wejść w nową erę gamingu, to i tak musicie się spieszyć. W polskich sklepach pozostały już ostatnie sztuki nowych Xboxów, a na rychłą, kolejną dostawę raczej nie mamy co liczyć.

Tim Stuart - szef finansów Microsoftu, ujawnił że problemy z dostępnością konsoli potrwają co najmniej do kwietnia 2021 roku.

Obecnie Xbox Series X możecie jeszcze dostać w następujących sklepach:

Xbox Series S możecie jeszcze kupić w:

