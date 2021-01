Xbox Series X - sprawdź, w jakich sklepach można jeszcze kupić konsole [4.01.2021]

Nie tylko PlayStation 5, ale również konsole Xbox Series X i Xbox Series S stały się w Polsce towarem deficytowym. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić nowy sprzęt Microsoftu.

Przedstawiciele Microsoftu zdążyli się już pochwalić, że konsole dziewiątej generacji zanotowały najlepszy start w historii marki. Choć dokładnych liczb jeszcze nie podano, to coś musi być na rzeczy bowiem zdobycie Xbox Series X czy Xbox Series S graniczy obecnie z cudem. Sytuacja ta jest nieco lepsza w Polsce, ale jeśli chcecie wejść w nową erę gamingu, to i tak musicie się spieszyć. W polskich sklepach pozostały już ostatnie sztuki nowych Xboxów, a na rychłą, kolejną dostawę raczej nie mamy co liczyć.

Tim Stuart - szef finansów Microsoftu, ujawnił że problemy z dostępnością konsoli potrwają co najmniej do kwietnia 2021 roku.

Obecnie Xbox Series X możecie jeszcze dostać w następujących sklepach:

Xbox Series S możecie jeszcze kupić w:

Aktualizacja 10.12.2020

Podobnie jak PlayStation 5, taki i Xbox Series X wraca do polskich sklepów. Macie zatem kolejną okazję do zdobycia wymarzonego sprzętu jeszcze na "gwiazdkę". Śpieszcie się jednak, bo nowe egzemplarze znikają z wirtualnych półek błyskawicznie. Gdzie zatem można obecnie dostać konsolę Xbox Series X? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Aktualizacja 16.12.2020

Jeśli chcecie dostać konsolę Xbox Series X jeszcze przed świętam, to musicie się spieszyć. W polskich sklepach pozostało już naprawdę niewiele egzemplarzy, a co gorsza niebawem przestaną one gwarantować dostawę przed wigilią. Na szczęście o najnowsze konsole Microsoftu znacznie łatwiej niż o PS5, Xbox Series X i Series S dostaniecie jeszcze w:

Aktualizacja 4.01.2021

Nie tylko Sony ma problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości konsol nowej generacji na rynek. Microsoft, pomimo usilnych starań, również nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniom graczy. Amerykański producent stara się radzić z tym problemem w nieco inny sposób niż konkurencja. Zamiast dużych dostaw dostarczanych w sporych dostępach czasu, Microsoft niemal nieustannie wprowadza kolejne sztuki do sklepów. Z tego też powodu Xbox Series X znacznie częściej niż PS5 jest "dostępny" i do kupienia. Jeśli zastanawiacie się, gdzie obecnie możecie dostać nowe konsole Xbox, to mamy dla was kilka propozycji.

