Xbox Series X vs Xbox Series S - którą wybrać? Unboxing i porównanie

Konsole Xbox Series X i Series S zaczynają trafiać do pierwszych dziennikarzy i serwisów. Dzięki temu, możemy dokładnie przyjrzeć się nowym urządzeniom Microsoftu i je porównać.

Spis treści

Xbox Series X vs Xbox Series S - design

Kanał na YouTube - Unbox Therapy, otrzymał do Microsoftu pokazowe wersje konsol Xbox Series X i Series S. Choć nie są to jeszcze w pełni działające urządzenia, to ich wygląd nie ulegnie już żadnym zmianom.

Jak widać na zaprezentowanym materiale, Xbox Series X to wyjątkowo duży sprzęt, a jego odpowiednie ustawienie może przyprawić wielu użytkowników o ból głowy. Szczególnie, że Microsoft potwierdził dzisiaj, iż nowa konsola powinna być domyślnie ustawiona w pionie, a odłączenie specjalnej podstawki nie będzie możliwe. Oznacza to, że choć opcjonalnie wciąż możemy ustawić ja w poziomie, to nie będzie się ona w tej pozycji prezentowała najlepiej.

Xbox Series S natomiast, to jedna z najmniejszych konsol na rynku. Jej prosty wygląd i niewielkie gabaryty sprawiają, że z powodzeniem będziemy mogli ją zabrać w podróż lub do znajomych.

Xbox Series X vs Xbox Series S - porównanie specyfikacji

Choć wygląd urządzenia jest dla wielu osób niezwykle ważnym aspektem, to jednak najczęściej zwracamy uwagę na specyfikację, możliwości i cenę danego sprzętu. Sprawdźmy, jak w bezpośrednim zestawieniu prezentują się najnowsze konsole Microsoftu.

Xbox Series X - specyfikacja i cena

CPU: 8-rdzeniowy, 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs (1,825 GHz), zmodyfikowana mikroarchitektura RDNA 2

Ray-tracing: Tak

Obsługiwana rozdzielczość: domyślnie 4K, maksymalnie do 8K

Częstotliwość wyświetlania klatek: docelowo 60 kl./s, maksymalnie do 120 kl./s

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6

Przepustowość pamięci: 560 GB/s (10GB), 336 GB/s (6GB)

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD NVME 1 TB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana, z własnym blokiem dekompresyjnym)

Możliwość rozszerzenia pamięci: specjalna karta rozszerzeń 1TB

Napęd optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Cena: 2249 zł

Xbox Series S - specyfikacja i cena

CPU: 8-rdzeniowy, 3,4-3,6 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 4 TFLOPS, 20 CUs (1,55 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Ray-tracing: Tak

Obsługiwana rozdzielczość: domyślnie 1440p, skalowanie obrazu do 4K

Częstotliwość wyświetlania klatek: docelowo 60 kl./s, maksymalnie do 120 kl./s

Pamięć operacyjna: 10 GB GDDR6

Przepustowość pamięci: 224 GB/s (8 GB) + 56 GB/s (2 GB)

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD NVME 512 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: specjalna karta rozszerzeń 1TB

Napęd optyczny: Brak

Cena: 1349 zł

Xbox Series X vs Xbox Series S - którą wybrać?

Microsoft zdecydował się na odmienną strategię od Sony i w ramach nowej generacji zaproponował nam dwie mocno różniące się od siebie konsole. Xbox Series X będzie znakomitym wyborem dla osób, które oczekują najlepszej wydajności i oprawy audio-wizualnej. Warto tutaj dodać, że z opublikowanych dotąd informacji, Series X zapowiada się na wyraźnie najmocniejszy sprzęt dziewiątej generacji (bijąc tym samym również PS5).

Xbox Series S to natomiast produkt dedykowany osobom, które mniej czasu spędzają przy konsoli i traktują ją raczej jako dodatkowe, a nie główne hobby. Series S może się również znakomicie sprawdzić jako druga konsola, np. jako dodatek do PS5 bądź idealny sprzęt do domowej kooperacji w ramach jednego systemu.

Należy również pamiętać, że zarówno Xbox Series X, jak i Series S dostępne będą w Polsce w ramach Xbox All Access, czyli ciekawej usługi abonamentowej, która może ułatwić wejście w nową generację.

