Xbox Series X w abonamencie? To się opłaca, ale tylko w Xbox All Access. Sprawdź, gdzie skorzystać z oferty

Xbox All Access to wyjątkowy abonament, który pozwoli Ci nabyć konsolę Xbox Series X lub Xbox Series S wraz z Game Pass Ultimate. Co musisz o nim wiedzieć, czy warto skorzystać? Odpowiadamy.

Spis treści

Xbox All Access - jak działa?

Xbox All Access to usługa abonamentowa, w której możemy nabyć konsolę Microsoftu (do wyboru są dwa modele) wraz z subskrypcją Game Pass Ultimate (zapewniającą nam dostęp do bogatej biblioteki gier). Całość działa bardzo podobnie do zakupu nowego smartfonu wraz z abonamentem u jednego z operatorów. Warunkiem jest jednak podpisanie 24 miesięcznej umowy, w ramach której co miesiąc będziemy uiszczać konkretną kwotę na koncie amerykańskiego producenta. Ile wynosi cena Xbox All Access w Polsce?

Cena i oferta

Microsoft oferuje obecnie dwie konsole w abonamencie Xbox All Access:

Xbox Series S - tańszy i mniejszy model z dziewiątej generacji

- tańszy i mniejszy model z dziewiątej generacji Xbox Series X - droższy i najpotężniejszy model z z dziewiątej generacji

Konsolę Xbox Series S wraz z abonamentem Game Pass Ultimate wyceniono na 111 złotych miesięcznie. Inwestycja w Xbox Series X w ramach Xbox All Access uszczupli nasz portfel już o 155 złotych każdego miesiąca. Warto przy tym podkreślić, że w obydwu przypadkach jesteśmy zobowiązani umową na 24 miesiące. Xbox All Access nie wymaga od nas jednak żadnej opłaty początkowej, zaś RRSO przez cały okres trwania abonamentu wynosi 0%.

Xbox Series S i Xbox Series X

Xbox All Access w Polsce - gdzie skorzystać z oferty?

Od wprowadzenia usługi Xbox All Access w Polsce, w 2020 roku, jedynym oficjalnym partnerem Microsoftu była sieć sklepów Media Markt. "Gigant z Redmond", postanowił jednak rozszerzyć zasięgi oferty i nawiązał współpracę z siecią T-Mobile. Od 25 października 2022 roku, bez problemu będziecie mogli skorzystać z Xbox All Access zarówno w salonach operatora (stacjonarnie), jak i online. Co więcej, T-Mobile przygotował wyjątkową ofertę dla osób, które zdecydują się na zakup konsoli raz z usługą abonamentową w taryfach M, L lub w ofercie konwergentnej z Internetem światłowodowym albo domowym. Użytkownicy, którzy zdecydują się na taki pakiet, mogą liczyć na zniżkę w postaci pierwszej raty za darmo. Oznacza to, że możecie zaoszczędzić nawet 155 złotych!

Xbox All Access w Polsce właśnie zyskał nowe wsparcie (fot. t-mobile)

Czy to się opłaca?

Najważniejsze pytanie dotyczące Xbox All Access, to - czy to się w ogóle opłaca? Niestety, nie mamy na to jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę cenę nowych konsol Microsoftu (1349 zł za Series S i 2249 zł za Series X) i koszt utrzymania abonamentu Game Pass Ultimate przez dwa lata (~ 1320 złotych), może się okazać, że bardziej atrakcyjne cenowo będzie dla nas kupno konsoli i Game Pass oddzielnie. Z drugiej strony, różnice te są tak niewielkie, że wiele osób może zdecydować się na Xbox All Access chociażby po to, aby zminimalizować początkowe koszy nabycia nowej konsoli. W końcu 155 złotych miesięcznie znacznie mniej obciąży nasz budżet, niż wydanie w jednej chwili ponad 2300 złotych (cena konsoli + Game Pass). Co więcej, warto przypomnieć, że wciąż niezwykle trudno jest zakupić w polskich sklepach "gołą" wersję Xbox Series X (bez dodatków i gier w zestawie), które znacznie podnoszą koszty nabycia urządzenia.

Jeśli zatem szukacie najłatwiejszego sposoby na wejście w dziewiątą generację konsol, to Xbox All Access jest zdecydowanie ofertą dla Was. Za 155 złotych miesięcznie zyskujecie bowiem nie tylko dostęp do konsoli, ale również setek gier w ramach Game Pass Ultimate (w tym wielu premierowych tytułów).

