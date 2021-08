Xbox Series X w rewelacyjnej, limitowanej wersji. Musicie to zobaczyć

Microsoft jako pierwszy producent ujawnił właśnie limitowaną wersję konsoli dziewiątej generacji.

fot. Microsoft

Tam gdzie zawodzi Sony, nie rozczarował Microsoft. Amerykański producent ujawnił niezwykłą, limitowaną wersję konsoli Xbox Series X inspirowaną grą Halo Infinite. Zresztą najlepiej zobaczcie to sami.

Limitowany model Xbox Series X powstał z okazji okrągłej, 20-tej rocznicy marki Xbox i serii gier Halo. Jeśli nowa wersja konsoli przypadła wam do gustu, to już teraz możecie składać zamówienia przedpremierowe na oficjalnej stronie producenta. Co istotne, Microsoft wyjątkowo atrakcyjnie wycenił swój sprzęt za limitowaną wersją Xbox Series X w zestawie z grą Halo Infinite zapłacicie jedyne 2599 złotych. Jeśli jeszcze nie macie konsoli nowej generacji, to ciężko o lepszą okazję.

fot. Microsoft

