Xbox Series X w stylu Diablo 2 Resurrected wygląda obłędnie

Microsoft w ostatnim czasie przygotował kilka ciekawych wydań konsoli Xbox Series X. Wszystkie propozycje mają związek z premierami gier. Mieliśmy okazję zobaczyć już wyjątkowe edycje w klimacie Psychonauts 2, Far Cry 6 czy Shang-Chi. Teraz przyszedł czas na Diablo 2 Resurrected.

Konsola nie będzie dostępna w ogólnej sprzedaży. Specjalnie przygotowany egzemplarz można wygrać w konkursie organizowanym wspólnie przez Blizzard oraz Microsoft.

Zobacz również:

Xbox Series X Diablo 2 Resurrected Edition to nie jest zwykła, pomalowana konsola. Twórcy skupili się na przygotowaniu wielu detali. Jest to nie lada gratka dla kolekcjonerów i wszystkich fanów serii. Pikanterii dodaje fakt, że jest to bardzo mocno limitowana edycja. Jeśli jakimś cudem zwycięzca będzie chciał kiedyś spieniężyć konsolę, na pewno dostanie za nią bardzo pokaźną sumę.

Show your devotion...



Share your most prized Diablo possession in the comments below to enter for a chance to win this custom @Xbox Series X.



Enter by 11:59 pm PT.



???? Rules: https://t.co/f9j2ghnB3L pic.twitter.com/EcTaejF7RN