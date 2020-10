Xbox Series X wielkości lodówki?

Xbox Series X nie jest małą konsolą, ale porównywanie go do lodówki jest już chyba przesadą? Czy może jednak nie?

Tuż po pierwszej prezentacji Xbox Series X, sprzęt Microsoftu musiał się mierzyć ze sporą krytyką. Konsoli szczególnie oberwało się za dość nietypowy, jak na tego typu urządzenie, wygląd. W sieci zaroiło się od prześmiewczych memów porównujących Xbox Series X m.in. do lodówki.

Xbox Series X w formie lodówki?

Do premiery Xbox Series X pozostały już tylko niespełna trzy tygodnie, w związku z czym pierwsze egzemplarze konsoli trafiły do testerów i influencerów. Microsoft zdecydował się pokazać ogromny dystans do siebie i swojego sprzętu prezentując wybranym internetowym (choć nie tylko) osobowościom - lodówkę Xbox Series X.

Tak jest! Dobrze przeczytaliście, mem przerodził się w rzeczywistość i Microsoft stworzył lodówki będące wierną kopią Xbox Series X. Jak prezentują się one na żywo pochwalili się już m.in.: Justine Ezarik (iJustine) amerykańska YouTuberka oraz popularny raper - Snoop Dogg.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Cóż, my możemy tylko dodać od siebie - uważajcie co wymyślacie w memach, bo może stać się to rzeczywistością.

