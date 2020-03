Xbox Series X z lepszą kompatybilnością wsteczną niż Sony PlayStation 5

W tej generacji to Microsoft może zaoferować ciekawszą konsolę do gier.

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że rok 2020 będzie rokiem konsol następnej generacji. Po siedmiu latach na rynku pojawi się Microsoft Xbox Series X oraz Sony PlayStation 5.

Źródło: microsoft.com

Producenci zaprezentowali już oficjalną specyfikację techniczną obu konsol, ale do czasu, kiedy pojawią się one w sklepach minie jeszcze kilka miesięcy.

Zarówno Microsoft, jak i Sony obiecywali kompatybilność wsteczną z konsolami starszej generacji. Okazuje się, że w przypadku Xbox'a kompatybilność wsteczna zadziała nie tylko z Xbox One X i Xbox One S, ale także z jeszcze starszymi wersjami konsol. Tymczasem Sony PlayStation 5 będzie kompatybilne jedynie z grami z PlayStation 4.

Jakby tego było mało w przypadku Xbox'a Series X gry z Xbox'a One nie będą musiały być symulowane. Microsoft zaznacza, że gry z One S i One X na Xbox Series X zaoferują większą liczbę klatek i wyższą rozdzielczość. Inżynier Microsoftu Claude Marias wykorzystał dwa monitory do zaprezentowania jak wyglądają gry z Xbox'a One na Xbox Series X. Posłużono się tytułem Halo 5.

W zeszłym tygodniu Sony ogłosiło, że najnowsza konsola PlayStation 5 będzie kompatybilna wstecznie z ponad 4000 tytułów. Firma obiecała dodać obsługę wyższych częstotliwości odświeżania, a także zwiększenia rozdzielczości. Mimo to wszystko wskazuje na to, że to nie Sony, a Microsoft przygotowało lepszy system kompatybilności wstecznej. W początkowych latach sprzedaży kompatybilność wsteczna jest niezwykle ważna, ponieważ na nowe konsole jest stosunkowo mało tytułów.

Xbox Series X zaoferuje znacznie większą wydajność procesora graficzne. Wśród nowości pojawi się między innymi ray tracing w czasie rzeczywistym. Celem Microsoft jest zapewnienie płynnej rozgrywki w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Konsola wykorzystuje procesor AMD Zen 2 oraz procesor graficzny oparty na architekturze RDNA 2.

Źródło: gizchina.com