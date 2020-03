Xbox Series X z procesorem o wydajności Ryzen'a 1600/1600AF

Analitycy przewidują, że procesor Xbox'a Series X będzie miał wydajność podobną do Ryzen'ów z 2017 roku.

Microsoft oficjalnie zaprezentował już konsolę Xbox Series X, ale zrobił to w taki sposób, że nadal nie znamy praktycznie żadnych szczegółów o urządzeniu. Do sieci co jakiś czas wyciekają kolejne rewelacje a Microsoft stopniowo odkrywa część informacji.

Źródło: microsoft.com

Nadchodzący Xbox Series X zaoferuje wydajność na poziomie 12 TFLOPS. Wiadomość ta pojawiła się na początku zeszłego tygodnia, a teraz dowiadujemy się kilku szczegółów na temat procesora Xbox'a Series X.

Większość dotychczasowych plotek odnosiła się do innych elementów konsoli, a w końcu nadszedł czas na jeden z najważniejszych podzespołów.

Najnowsza analiza prowadzi do kilku ciekawych wniosków. John Prendergast przyjrzał się temu, co obecnie wiemy o nadchodzących konsola. W oparciu o najnowsze oświadczenie Phila Spencer'a, który powiedział, że nowa konsola będzie czterokrotnie wydajniejsza od Xbox'a One stwierdził on, jaki procesor będzie miała nowa konsola.

Według Prendergast'a po porównaniu wyników Cinebench i UserBenchMark sugeruje on że Xbox Series X będzie posiadał moc obliczeniową na poziomie procesorów AMD Ryzen 5 1600/1600AF. To układy, które na dobre zadomowiły się na rynku w pierwszej połowie 2017 roku.

Ryzen 5 1600 to procesor, który nadal dostępny jest w sprzedaży. Obecnie trzeba zapłacić za niego około 500 zł. Układ korzysta z podstawki Socekt AMD 4 i posiada 6 rdzeni oraz 12 wątków. Każdy rdzeń taktowany jest z częstotliwością 3,2 GHz, która może wzrosnąć do 3,6 GHz w trybie Turbo. Procesor wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym. Nie zabrakło 16 MB pamięci podręcznej L3 oraz kontrolera DDR4-2666.

W popularnym teście syntetycznym Geekbench 5 procesor osiąga około 1000 punktów w teście jednowątkowym oraz od 5500 do 6000 punktów w teście wielowątkowym.

Przy okazji dowiedzieliśmy się także, że konsola Microsoftu zaoferuje funkcję ray tracingu dźwięku. Akceleracja dźwięku miała być omówiona na odwołanej imprezie GDC 2020.

Źródło: wccftech.com