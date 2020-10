Xbox Series X z rekordową sprzedażą, konsola wyprzedana po raz drugi

Microsoft wiąże spore nadzieje z nadchodzącą generacją konsol. Dotychczasowe wyniki wskazują na to, że sytuacja z ubiegłej

Jeśli lubicie "wojny konsol" i należycie do obozu "zielonych", to mamy dla was dobre wieści. Sprzęt dziewiątej generacji od Microsoftu sprzedaję znacznie lepiej od poprzednika. Co zaskakujące, nowe konsole wyjątkowo upodobali sobie... Japończycy.

Xbox Series X i S z rekordowym zainteresowaniem w Japonii

Xbox nigdy nie miał łatwego życia w Japonii. W zasadzie ciężko się dziwić, wszak to kraj, w którym niepodzielnie od lat rządzą Sony i Nintendo. Co więcej, amerykański producent nigdy specjalnie nie starał się o wpływy na tamtejszym rynku. Trochę lepiej było za czasów Xboxa 360, ale ostatnią generację Microsoft już całkowicie "przespał". Kilka miesięcy temu, nie omieszkał tego wypomnieć Naoki Yoshida - reżyser gry Final Fantasy XIV i jeden z najważniejszych ludzi w Square-Enix, "kiedy Xbox One pojawił się w Japonii nie było żadnych reklam ani kampanii promocyjnych, więc pomyślałem, że tym razem z nas rezygnują".

W ostatnich miesiącach wiele się jednak zmieniło, a to za sprawą szef Xboxa - Phila Spencera, który niezwykle ceni sobie zarówno japońskich twórców gier, jak i tamtejszych graczy. Wspomniany już Yoshida stwierdził, że "pod kierownictwem Phila Spencera stosunek Xboxa do japońskich gier zmienił się radykalnie, czemu wyraz dają nadchodzące premiery nie tylko Final Fantasy XIV, ale także Phantasy Star Online 2. Phil Spencer dołożył wszelkich starań, aby było to możliwe, a teraz fajnie jest widzieć, jak staje się to rzeczywistością".

Phil Spencer

Działania lidera Xboxa już przynoszą "owoce". Japoński oddział Amazonu poinformował, że druga "fala" pre-orderów Xbox Series X i S została już całkowicie wyprzedana. Przypomnijmy, że pierwsze zamówienia na nową konsolę japońscy gracze mogli składać już we wrześniu. Wówczas cały nakład konsol wyprzedano w 20 minut! Co więcej, czołowe japońskie sieci sklepów z grami i elektroniką: Yodobashi, Softmap oraz BicCamera, również wyprzedały już wszystkie egzemplarze Xbox Series X i S.

Choć oczywiście należy mieć na uwadze, że liczba konsol, która trafiła do sprzedaży w Japonii była mocno ograniczona, to i tak Microsoft może już mówić o ogromnym sukcesie. Warto też dodać, że kilka tygodni temu Phil Spencer ujawnił iż Japonia jest najszybciej rozwijającym się rynkiem dla marki Xbox.

Skąd tak duże zainteresowanie sprzętem Microsoftu? Powodów jest z pewnością wiele. Przede wszystkim widać, że amerykański producent zabiega o japońskich graczy. Dodatkowo przygotował po prostu znakomitą konsolę z ciekawymi usługami dodatkowymi.

W Polsce na szczęście nie musimy się martwić o braki konsol Microsoftu. W wielu sklepach wciąż możecie zamawiać zarówno Xbox Series X, jak i Series S.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat konsol dziewiątej generacji od Microsoftu, to zapraszamy was do lektury naszego zbiorczego materiału.

