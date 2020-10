Xbox Series X - zaprezentowano interfejs użytkownika i kluczowe funkcje konsoli

Niespełna dwa tygodnie temu Sony zaprezentowało nam interfejs użytkownika w PlayStation 5. Tym razem przyszła pora na Microsoft i Xbox Series X.

Oczywiście nie jest to premierowy pokaz możliwości nowego interfejsu Xbox Series X. Microsoft już wcześniej zdążył nam go zaprezentować. Co więcej, posiadacze konsol obecnej generacji (Xbox One i Xbox One X) mogą już obcować z nowym interfejsem, bowiem amerykański producent zdecydował się go ujednolicić dla wszystkich posiadanych przez siebie urządzeń.

W obszernym, blisko 15 minutowym materiale wideo Microsoft zdecydował się nam zaprezentować nie tylko funkcje nowego interfejsu dedykowane wyłącznie Xbox Series X, ale również kluczowe funkcje konsoli.

Możemy zobaczyć m.in.: jak szybko "ładują" się gry na konsoli amerykańskiego producenta, jak działają funkcje społecznościowe oraz tryb "quick resume". Ten ostatni pozwoli nam na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy kilkoma grami i kontynuowanie rozgrywki dokładnie w miejscu, w którym ją zakończyliśmy. Bez zbędnych ekranów ładowania i marnowania czasu.

Konsole Xbox Series X i Series S zadebiutują w Polsce już 10 listopada.

