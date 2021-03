Xbox Series X - zobaczcie jak prezentuje się najdroższy pad w historii gier

Właśnie poznaliśmy prawdopodobnie najdroższy pad w historii gier. Nie uwierzycie ile kosztował.

Twórcy kanału na YouTube - Linus Tech Tips, pochwalili się swoim najnowszym dziełem, którym jest, jak sami to określają - "najdroższy kontroler Xbox na świecie". Ten wyjątkowy pad wzorowany był na gadżecie dedykowanym konsoli Xbox Series X. Do jego wytworzenia zużyto 1,5 kg 18-karatowego złota. Całkowity koszt jego produkcji wyniósł 87,5 tysiąca dolarów (~338 tysięcy złotych).

Co niezwykle istotne, kontroler jest w pełni funkcjonalny, choć jak ujawnili jego twórcy - "niezwykle ciężki". Choć takim kontrolerem raczej ciężko by się grało w ulubione produkcje, to już na półce prezentować się będzie okazale. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał cały proces jego powstawania, to zapraszamy do obejrzenie filmów przygotowanych przez autorów projektu.

Co ciekawe, w tym samym czasie, posiadacze standardowych padów do Xbox Series X zmagają się z licznymi usterkami. Największa z nich dotyczy problemów z responsywnością urządzenia w trybie bezprzewodowym. Microsoft wydał już oświadczenie w tej sprawie i zapewnia, że robi wszystko co w jego mocy, aby dostarczyć graczom jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.

Jesteśmy świadomi, że niektórzy gracze mogą doświadczać problemów z responsywnością ze swoimi nowymi bezprzewodowymi kontrolerami Xbox. Nasze zespoły aktywnie pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Aby uzyskać najlepsze wrażenia, zachęcamy klientów do odwiedzenia działu pomocy technicznej Xbox w celu uzyskania pomocy. - Microsoft

Jak zatem widać, nie tylko PS5 i DualSense muszą mierzyć się z krytyką graczy.

