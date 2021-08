Xbox Stream na Gamescom 2021 już dziś. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Już dziś odbędzie się pierwszy ważny pokaz w ramach targów Gamescom 2021. Mowa oczywiście o Xbox Stream, czyli transmisji Microsoftu poświęconej przyszłości konsol Xbox i usługi Xbox Game Pass. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać transmisję.

Gamescom Xbox Stream (fot. Microsoft)

Choć targi Gamescom 2021 startują oficjalnie dopiero jutro, to już dzisiaj odbędzie się pierwsza ważna konferencja związana z wydarzeniem, czyli Xbox Stream. Na co możemy liczyć? Kiedy odbędzie się transmisja? Gdzie ją oglądać?

Kiedy odbędzie się pokaz Microsoftu podczas Gamescom 2021?

Microsoft, jak to ma w zwyczaju, rozpocznie kolejne duże targi gier (wcześniej E3, teraz Gamescom). Xbox Stream odbędzie się już dzisiaj (24 sierpnia), o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również:

Gdzie można obejrzeć transmisję Xbox Stream podczas Gamescom 2021?

Konferencja Microsoftu (Xbox Stream) będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Pokaz Xbox Steam transmitowany będzie na żywo w jakości FullHD/60 FPS. Jeśli jednak wolicie wyższą jakość, to tuż po oryginalnej transmisji, na oficjalny kanale Xbox w serwisie YouTube, dostępna będzie retransmisja w jakości 4K/60FPS.

Jak długo będzie trwał pokaz Microsoftu i co zobaczymy?

Przedstawiciele Microsoftu już wcześniej ujawnili, że otrzymamy nowej informacje na temat ujawnionych wcześniej gier z Xbox Game Studios, jak również tych pochodzących od zewnętrznych deweloperów. Niestety, nie mamy co liczyć na prezentacje zupełnie nowych gier. Czy to źle? Z całą pewnością nie, szczególnie, że wciąż nie wiemy praktycznie nic na temat tak ciekawie zapowiadających się tytułów jak: Fable, Avowed (RPG od Obsidian), State of Decay 3 czy The Outer Worlds 2. Nie zapominajmy również o Forza Horizon 5 czy Halo: Infinite. Wydarzenie potrwa około 90 minut.

Otrzymacie szczegółowe informacje na temat niektórych z naszych wcześniej ogłoszonych tytułów Xbox Game Studios oraz tych przygotowanych przez naszych partnerów zewnętrznych. Nie zabraknie w tym niektórych z niesamowitych gier nadchodzących na Xbox w te wakacje oraz zbliżających się premier premiery w Xbox Game Pass i wiele więcej - Microsoft o Xbox Stream

