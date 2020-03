Xbox i Teams - ruch większy o 775%, Microsoft musi wprowadzić pewne ograniczenia

Microsoft został zmuszony do modyfikacji swoich usług chmurowych - kolosalny wzrost użytkowników zaskoczył giganta.

Ze względu na wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe, Microsoft wprowadza pewne ograniczenia w usługach Teams oraz Xbox. Oczywiście skok ruchu o 775% jest ściśle związany w pandemią - udostępniony za darmo Teams używany jest przez liczne firmy, a Xbox zyskuje nowych subskrybentów. Te dwie usługi służą ludziom przebywającym z powodu kwarantanny w domach do pracy oraz rozrywki. To, jak zwiększył się ruch na serwerach Microsoftu, najlepiej oddaje niedawna informacja, w której podaliśmy, że Teams uzyskał 12 mln użytkowników zaledwie w tydzień. Zapotrzebowanie na Windows Virtual Desktop wzrosło trzykrotnie, a takie usługi jak wspomniane Teams, Xbox Games Pass czy Xbox Live i Mixer biją rekordy w ilości użytkowników korzystających z nich w tym samym momencie.

Microsoft nie był na to przygotowany i musiał podjąć niezbędne działania, aby wszystko nadal pracowało płynnie. Użytkownicy Xbox nie mogą wgrywać swoich zdjęć profilowych, klubowych, ani zdjęć do klubów. Nie zostaną jednak usunięte aktualnie używane. Jest to związane z dużym zainteresowaniem graczy tego rodzaju grafikami, a co za tym idzie - obciążeniem łącz przez ich wgrywanie. Ponadto zwrócono się do producentów gier, aby dokonywali aktualizacji swoich tytułów poza godzinami najbardziej natężonego ruchu. Warto dodać, że Sony w celu zachowania płynności swojej usługi spowolniło szybkość pobierania gier. Co się tyczy Teams - niektóre aspekty mają zostać zmodyfikowane, aby zoptymalizować transfer danych, jednak MS deklaruje, że zmiany nie dotkną kluczowych i najczęściej używanych funkcji. Ponadto Microsoft ogłosił w mijającym tygodniu, że pierwszeństwo w dostępie do jego usług chmurowych mają przede wszystkich służby ratownicze.

Wszystkie zmiany są tymczasowe, jednak do kiedy będą obowiązywać - trudno przewidzieć.

Źródło: The Verge