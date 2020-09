Xbox kupuje Bethesdę za blisko 7,5 miliarda dolarów!

Fallout, Doom, Sishonored, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Prey, Quake - to tylko kilka z tytułów, które będzie teraz posiadał Microsoft. Co to oznacza dla przyszłości konsol?

Rok 2020 stoi zdecydowanie pod znakiem konsol Sony PlayStation 5 i Xbox X oraz S. Prapremiera produktu Sony miała już miejsce, a jutro rozpoczyna się przedsprzedaż drugiej z nich. I właśnie w takim momencie jedna z największych firm na świecie - Microsoft - informuje, że przejmuje ZeniMax Media - firmę macierzystą Bethesda Softwork. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że niektóre studia deweloperskie staną się od teraz własnością producenta Xboxa, a są to: Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios. Przejęcie to zostało wycenione na 7,5 miliarda dolarów! Dzięki takiemu ruchowi firma nabyła praw do tak wielkich tytułów jak Doom, Quake, Dishonored, Prey, The Evil Within, The Elder Scrolls, Fallout.

Nie do końca wiadomo co to oznacza dla przyszłych gier wieloplatformowych, które wcześniej były planowane na PlayStation 5 - na przykład The Elder Scrolls 6 i Starfield. Wiadomo jednak, że gry Bethesda będą w pełni zintegrowaną i stałą częścią oferty Xbox Game Pass. Tak więc, kiedy nadejdzie dzień premiery Starfield, będzie on dostępny od pierwszego dnia w usłudze opartej na subskrypcji.

„Jedną z rzeczy, które najbardziej mnie ekscytują, jest mapa drogowa przyszłych gier Bethesdy, niektórych zapowiedzianych i wielu niezapowiedzianych, na konsole Xbox i komputery PC, w tym Starfield, długo oczekiwaną, nową epopeję kosmiczną, nad którą obecnie pracuje Bethesda Game Studios” - powiedział Szef Xbox Phil Spencer w oświadczeniu

To duża sprawa, jeżeli chodzi o przejęcia w ciągu ostatnich kilku lat. Microsoft wykorzystuje swoją przewagę finansową, aby kupić wydawcę, tym samym przyciągając wiele uwagi przed rozpoczęciem przedsprzedaży Xbox Series X i Xbox series S, co ma miejsce już jutro! Jeżeli jedyną konsolą, na której będzie można grać w Elder Scrolls 6, będzie Xbox, to stawia go to w świetnej pozycji. Jednak nadal nie wiemy, co to oznacza dla istniejącej planowanej listy gier Bethesdy. Miejmy nadzieję, że dowiemy się tego już niedługo.